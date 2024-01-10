黎智英案｜國安供詞：黎多次轉帳給泛民　向美前國防副部長匯款逾百萬元

《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案件，今日(8日)在西九龍裁判法院進入第九日審訊。控方在庭上宣讀高級督察洪麗芬就本案的財務調查供詞，指黎智英在2019至2020年透過旗下公司，向泛民轉帳多筆金額，並曾在2013年至2019年期間，先後6次向美國前副國防部長Paul Wolfowitz匯款，合共約175萬港元。

曾向 陳日君匯款 350 萬元 向英國組織轉帳約 20 萬港元

黎智英由囚車押送法庭，法院外警員荷槍實彈戒備，並檢查進入法庭的車輛。黎智英今日身穿啡色毛領長袖皮褸出庭應訊，並在犯人欄後向家屬及公眾方向揮手打招呼。控方在庭上讀出高級督察洪麗芬就本案的財務調查供詞，洪麗芬稱在1982年入職，現駐守國安處，涉案銀行記錄在搜查令下取得。供詞指黎智英在2019至2020年透過旗下加拿大公司，向泛民轉帳多筆金額，包括向公民黨轉帳合共800萬元、向民主黨轉帳共500萬元等。

供詞又指，黎智英在2013年至2019年期間，先後6次向美國前副國防部長Paul Wolfowitz匯款，合共約175萬港元。帳戶又曾於2017年先後兩次向天主教香港教區榮休主教陳日君樞機匯款共350萬港元，另於2020年10月向英國非政府組織「香港監察」轉帳約20萬港元等。

供詞指黎智英多年來均有資助本地及海外政治人物或組織，並一直利用Mark Simon作為中介，向本地泛民發放資金作可疑用途。資金流向分析顯示，黎智英近六成資金來自海外，主要包括美國、台灣及加拿大等地，涉款逾16億港元。黎智英的戶口亦從香港、台灣、新加坡、美國、加拿大等國家，收到29.45億港元的存款。黎智英在2019年6月至2020年7月，曾以股東貸款形式，分5次向壹傳媒有限公司借出5億港元等。

黎多次表示「唔知，無野想講」

控方下午播放黎智英的警誡錄影會面，錄影中黎智英被警員問問題時，均表示「我唔識」、「我唔知咩嚟」、「無認知」、「無嘢想講」來回應。

案件押後至下周二(16日)上午10時續審，以待控辯雙方就控方證人、浙江大學國際戰略與法律研究院院長王貴國教授，就除美國外的其他國家對中港制裁的法律專業知識，並爭議其專家報告對本案兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的控罪元素之關連性及呈堂性，提交書面陳詞予法庭考慮。