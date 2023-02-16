47人初選案｜區諾軒：曾就否決財政預算案條款用「會」或「積極」字眼爭議 最終未達成共識

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，案件今日(16日)進入第8日的審訊，已認罪的被告區諾軒繼續以控方證人身份作供。區諾軒指，新界東第2次協調會議上，爭論時有人指責泛民主派過往行禮如儀，至於「否決財政預算案」條款前使用「會」或「積極」字眼爭議，最終沒有達成共識。

鄒家成曾建議即場投票但不成事

控方續問，有關新東第二次協調會議，以及會上鄒家成質問戴耀廷，「點解 35+ 計劃要用『積極』運用《基本法》權利，否決《財政預算案》，而唔係用『會』字」一事。法官陳仲衡問，戴耀廷何時提及積極運用《基本法》權力的字眼。區諾軒稱，「我能夠憶述嘅係，戴耀廷係睇到相關既討論之後，佢回應嘅時候，先至講述咗佢對於『積極運用《基本法》權力，否決《財政預算案》』嘅睇法。」區諾軒又指，因為會上有人士質疑用「會運用《基本法》權力」字眼的時候，戴耀廷嘗試說服會眾，就算只是用「積極」這個字眼，都比起無用，更行前一步，「至於乜叫再行前一步，佢無再闡述落去，佢應該係為咗說服鄒家成。」

他又供稱，鄒家成在新東協調會議上，就「『積極』運用《基本法》權力」或「『會』運用《基本法》權力」，建議即場投票但不成事。

民主黨及街工在新東會議上被批評

區憶述現場有人批評傳統泛民政黨，包括現場民主黨及街工，提及過往不少事情，指責泛民主派過往「行禮如儀」。鄒家成提議即場投票處理上述爭議時，林卓廷助理莊榮輝聲稱未獲民主黨中委會授權處理相關問題，爭議花費不少時間，最終沒有達成共識。會上另討論應派出6或7張名單出選立法會，派7張一說屬較樂觀的勝選目標，假如界定初選第7名為勝出者，其可報名參選立法會，但不可展開選舉工程。區只曾參與首2次協調會議，沒有印象是否有第3次，亦未被知會赴會。

區諾軒：新東 WhatsApp 群組用作發送初選最新訊息

被問及新界東WhatsApp 群組時，區憶述群組在第2次協調會議後開設，惟自己被捕前已刪去所有紀錄，被捕後2021年9月協助警方時收到趙家賢電話紀錄方能尋回當時對話，區交代所有初選參與者或其代表均在群組內。庭上顯示「35+計劃新東訊息發布區」群組紀錄，創立自2020年6月24日，惟成員區「數出來怕有錯漏」，需要參照WhatsApp 紀錄。區先指出群組由自己創立，得知戴同為管理員後，改稱由戴創立群組，「唔知點解我做咗admin（管理員）」，又曾提及另有1個發布訊息名單，「得趙家賢先至有」。區其後又答道初選報名限期為6月19日，上述群組在所有協調會議和報名限期後設立，推斷完成報名後戴才創立此群，以發佈訊息予參加者。區又確認各個選區均沒有在同一時間使用多於一個WhatsApp群組。

16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。當中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。初選案審訊預計需時90日。

47人初選案報道一覽

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