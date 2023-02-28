健康養生｜常面青口唇白=血氣不足？！分析5種唇色健康狀態+建議飲食

一般正常的唇色為紅色或偏粉色，若出現不同的唇色，有機會是身體某部份響起警號。以下就為分析5種不同的唇色，不但可以了解對應健康狀態，還有建議飲食供大家參考，讓大家可以因應需要改善日常飲食習慣。

健康養生｜唇色偏白 唇色偏白通常屬於血虛的現象，一般面色都會比較蒼白，容易有頭痛頭暈、脫髮、手腳發麻、月經不定時等情況出現，因此需要進食一些能夠補充血氣的食物才可以改善相關狀況。 建議飲食：龍眼、紅棗、提子、荔枝

健康養生｜唇色偏黑 當氣溫下降或血液循環變差的時候，如果出現嘴唇偏黑的狀況，可能屬於體寒或陽氣不足所致，通常會伴隨手腳冰冷、容易疲倦、體力變差、經常肚痛等情況出現，需要選擇溫熱的食物來改善身體的狀況。 建議飲食：大蒜、韭菜、生薑、肉桂、花椒

健康養生｜唇色偏紫 如果體內有血瘀問題，唇色容易變得偏青紫色, 這是由於長時間久坐不動或氣血功能低，從而令身體的血液循環變差所導致。若想解決體內氣血淤積的問題，建議可以用山楂或玫瑰花沖水飲用，日常飲食亦應多吃甘溫、甘平的食物。 建議飲食：糙米、黑米、茄子、山楂、玫瑰花、洋蔥

健康養生｜唇色偏紅 熱氣主要分為實火和虛火兩種，實火容易出現口舌生瘡、大便乾硬的問題，而虛火則有容易出汗、手腳發熱的狀況，但無論是實火或虛火，肝火盛都容易可以從唇色偏紅中看到，建議日常飲食可以多吃蔬果或服用中藥調理。 建議飲食：金銀花、苦瓜、冬瓜、絲瓜