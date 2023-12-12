免費韓國機票！ 韓國觀光公社大派90張HK Express韓國來回機票 今日首輪有獎活動!【內附參加方法】

韓國觀光公社在2023年12月11日起舉辦「聖誕賞你遊韓」(X’mas Gift for K-Lovers) 韓國旅遊觀光宣傳活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助90張香港快運航空香港韓國單人來回機票，有望促進香港遊客到訪韓國不同地區。韓國觀光公社會一連兩星期舉行三輪關於各大韓國旅遊景點的網上搶答遊戲，每輪遊戲首30位提交正確答案的參加者將獲得香港韓國來回機票乙張。