巴黎奧運｜慶祝張家朗及何詩蓓為港再添獎牌！餐廳品牌優惠 $1機票/戶戶送減$40/牛角/KFC/壽司 (持續更新)

慶祝張家朗及何詩蓓為港再添獎牌！餐廳品牌優惠 HK Express $1機票/牛角/ (持續更新)

香港「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓在巴黎奧運分別奪得男子個人花劍金牌及女子200米自由泳銅牌，為港增光！為慶祝港隊再創佳績，香港多間餐廳及品牌推出優惠，與全港市民一同慶祝，即睇內文詳情！

港隊再奪獎牌優惠｜ 7-Eleven 優惠 輕盈系列兩件 85 折 香港運動員喺今屆奧運再創佳績，7-Eleven 推出一日限定優惠支持香港運動員！凡購買任何兩件 7-SELECT 輕盈系列產品，即享 85 折優惠*！*有效期由2024年7月30日早上7時至晚上11點59分。不包括鮮果杯。

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港隊再奪獎牌優惠｜香港街市全線 鮮魚$100減$30 泰國無激素雞翼買一送一 香港街市在7月30日，於環球海產買生猛游水鮮魚滿$100即減$30；而於香港街市旗下S-mart Food 優質食材專門店購買泰國無激素雞中翼亦可享買半磅送半磅優惠，一齊「加餸」慶祝並同時繼續為港隊打氣！名額有限、售完即止。

港隊再奪獎牌優惠｜KABU各分店免費啤酒 KABU各分店在7月30日至31日限定免費送啤酒。 【任何消費享免費啤酒/汽水一杯】適用於：牛角、牛角Buffet、温野菜、牛涮鍋、好呷台灣火鍋、和平飯店*、永華日常* 【任何丼飯送飲品一杯】適用於：牛角次男坊 【東京味豐抹茶買一送一】適用於：THE MATCHA TOKYO *永華日常: 早市及午市除外 | 和平飯店: 午市及茶市除外

港隊再奪獎牌優惠｜燒肉LIKE 全線燒肉LIKE分店一日限定優惠，於7月30日到店惠顧任何正價套餐，可以優惠價$15 加配牛五「花」或豬五「花」腩50g 一客 (原價$22/ $20)，一齊慶祝「花」劍金牌！ *條款及細則：只限2024年7月30日。只適用於惠顧任何正價套餐，優惠套餐除外。 一份套餐只可加配一客牛五花或豬五花腩50g (二選一)，如此類推。數量有限，售完即止。不可與任何優惠或折扣同時使用。優惠受條款及細則約束

港隊再奪獎牌優惠｜戶戶送Deliveroo優惠減$40 戶戶送限時外賣優惠，由即時起至7月31日晚上11:59，惠顧任何餐廳滿$120並輸入優惠碼「TEAM852」即減$40，每位用戶可使用兩次。

港隊再奪獎牌優惠｜百佳 免費換珍珍薯圈紫菜味 為慶祝港隊再奪得佳績，只要讚好香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK，到百佳FB專頁指定帖子留言「恭喜港隊」，即可獲得優惠券，憑優惠券買任何產品即可以免費換領珍珍薯圈紫菜味一包。（優惠期至2024年8月5日。優惠券數量有限，送完即止。）限量限量2000包，數量有限。

港隊再奪獎牌優惠｜KFC $6葡撻 KFC推出一日限時優惠，於7月30日只要$6就可以買到1件經典葡撻(原價$9.5起)，齊齊分享喜悅！溫提：經典葡撻１件$6優惠只適用於「櫃枱落單」！

港隊再奪獎牌優惠｜香港杉玉 人氣商品88折 為慶祝張家朗於男子花劍奪金、何詩蓓於女子200米自由泳摘銅，香港杉玉由7月31日至8月2日連續3日，推出【港隊金牌限時優惠】！人氣商品「厚厚厚切滿滿壽司盛」可以88折$110入手，原價$125，當中包括中吞拿魚腩/吞拿魚/三文魚/油甘魚/鰻魚。

港隊再奪獎牌優惠｜爭鮮壽司優惠 爭鮮全線推出一日限定三文魚壽司優惠，7月30日爭鮮迴轉 三文魚壽司減至$8/碟 （原價：$12/碟）；爭鮮外帶 三文魚壽司10貫減$6至$30/盒 （原價：$36/盒）。

港隊再奪獎牌優惠｜元氣壽司優惠 海老類壽司8折 元氣壽司推出限時一日優惠，全線元気分店堂食海老類壽司一律8折， 快啲把握機會，一齊開心慶祝！海老類壽司堂食一律8折(共10款) - 特大赤海蝦、珍寶吉列炸蝦、海老三點、珍寶虎蝦、熟蝦、白蝦、甜蝦、炙燒脆蒜赤海蝦、炙燒牛油赤海蝦及炙燒黑椒熟蝦。

港隊再奪獎牌優惠｜一芳台灣水果茶 8折優惠 一芳台灣水果茶推出奧運優惠，凡於7月30日於門市購買任何正價飲料(L)2杯或以上，即可享全單８折優惠。

港隊再奪獎牌優惠｜蛋撻王買一送一優惠 蛋撻王推出一日限時優惠，凡於7月30日早上10時至下午5時買「Q嘜金牌」酥皮 / 牛油皮蛋撻，即可享買一送一。每人每次限買2份，數量有限，售完即止。

港隊再奪獎牌優惠｜Klook 支持香港運動員 消費滿HK$800可減HK$1️00 Klook陪你一齊睇4年一度體壇盛事，齊撐香港運動員！為慶祝再奪1金1銅佳績，優惠碼延長，為今日返工努力嘅你打打氣！一於Book定自助餐或Plan定下個旅程。即上Klook搶快閃限量優惠碼，消費滿HK$800可減HK$1️00！ 使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月29日19:30至7月31日23:59

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