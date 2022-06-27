帶口罩影響幼兒社交及說話？ 小朋友疫下的身心健康挑戰

香港近年因疫情關係，2至4歲的小朋友可能會因為需要長期帶口罩、減少外出等，遇到不同的身心健康挑戰，這些挑戰對他們未來成長或發展會造成甚麼影響？當小朋友遇上這些挑戰時，家長可以怎樣處理呢？圖：李睿哲 文：袁雅婷 小朋友社交、情緒、語言發展受疫情影響 註冊心理學家程衞強指，從業內的觀察發覺，小朋友因疫情關係，在社交、情緒、語言發展上都有所影響。他續解釋指，因為對於1至2歲的幼兒，他們需要從成人的面部表情、口型學習說話及了解他人的情緒轉變。但是若家長經帶著口罩與小朋友說話，加上他們上學時，教師又帶着口罩教學的話，會令他們看不到成人的表情變化及說話口型，所以很多教師或專家都留意到小朋友在學習語言及發音上，會感到有點難以掌握。而且，因為當成人戴口罩的話，小朋友很難從眼睛分辨得出是開心或憤怒，所以在情緒發展上，對他們亦會有些挑戰。

適時讓小朋友「放電」 除了社交、情緒及語言發展上的挑戰，程衞強更提醒家長需要留意的是有沒有給予小朋友充足的身體運動或戶外活動，因為家長不太敢帶小朋友外出，導致他們減少「放電」的機會，特別是一些比較好動的小朋友，如果沒有機會「放電」的話，亦不代表他們會在家中乖巧看書，他們反而會在家消耗精力，這樣有可能使他們與家長增加磨擦點，發生衝突。 平常心面對身心健康挑戰 程衞強建議家長，就算小朋友面對身心健康挑戰時，家長都應以平常心面對，讓小朋友維持正常作息，保持他們生活上有不同的元素，例如戶外活動、社交活動等。他續指，家長應讓小朋友有更多戶外活動的時間，若擔心公園人多的話，可以在放假時帶到些較少人的戶外場所，如果真的不能帶小朋友到戶外進行活動，網上亦有很多專業教家長在家中怎樣與小朋友做運動的影片，他們可以一同觀看及跟隨影片內容運動。程衞強更強調，家長是要一同互動，小朋友才會參與。



多說故事多聊天 另外，家長可以利用繪本故事，教育小朋友更多情緒方面的應對技巧，例如當別人不開心的時候應該怎樣做。家長還能夠與小朋友進行角色扮演，演繹喜怒哀樂的情緒，再讓小朋友去哄他們。程衞強稱，這種方法可以教育到小朋友情緒方面外，亦可訓練到他們社交。 還有，對於正在發展情緒及語言方面的幼兒來說，家長要多與他們說故事及談天，讓小朋友多些看到家長的面部表情及情緒變化。同時，小朋友可以透過一些生活體驗，與家長互動，例如去超級市場時，讓小朋友觸碰一些水果等，這些對他們的語文發展亦能有所幫助。