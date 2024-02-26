韓國旅遊｜韓國最靈寺廟—首爾奉恩寺！ 教你奉恩寺參拜+必買幸運手鏈攻略

香港向來都有前往寺廟參拜轉運的習俗，而韓國其實亦有被譽為超級靈驗的寺廟「奉恩寺」！ 奉恩寺以幸運手鏈特別聞名，以下就為大家整理了奉恩寺參拜及必買的幸運手鏈攻略，如果剛好到韓國旅遊，又想增強各方面的運勢，不妨趁着旅遊時添加這項行程吧！

奉恩寺攻略｜寺前貢品店 進入奉恩寺前，可以先到寺前的貢品店挑選參拜時使用的貢品，以便入寺拜神時使用。與香港主要以線香為主來拜神不同，韓國參拜時會使用蠟燭，同時會以貢米作為貢品，而貢品店內不但有最基本的白色蠟燭，同時有生肖造型的蠟燭，可以按照自己的生肖進行選擇，買完後便可到門口寫上自己的名字和願望，然後再進入寺廟參拜。不過如果不想購買貢品的話，亦可以直接進入寺內，在祈福專用的大殿前領取一枝免費香上香。

奉恩寺攻略｜寺內參拜路線 經過貢品店便會來到奉恩寺寺前，入口處便可拜到善款箱，可以準備零錢投入後許願，然後便從右側的通道進入寺內。不過奉恩寺其實沒有特定的參拜路線，通常建議繼續從右邊起順着道路圍繞奉恩寺走一圈即可。 首先會經過的法王樓為善信修行、跪拜祈福的地方，因此不熟悉韓國參拜文化的話可以不進入殿內，選擇走向法王樓後的大雄殿前許願祈福。而大雄殿內設有佛像，而殿前放有擺放蠟燭的玻璃倉及上香的香爐，點綴蠟燭或線香後便可以許願祈福，再將蠟燭放入玻璃倉或將線香插入香爐之中。結束在大雄殿主要的參拜後，便可以按自己的需要選擇繼續參觀其他大殿或從左邊以繞奉恩寺一圈的方式離開，而臨離開前亦可以向出入口附近的許願詞許願。

奉恩寺攻略｜幸運手鏈 除了蠟燭和貢米外，寺前貢品店最受歡迎的便是各式各樣的幸運手鏈，不同寶石代表不同的意思，可以按照自己的需求或願望選擇最適合自己的手鏈。如果沒有特定的願望，則可以選擇代表自己的生肖或生日的幸運手鏈，而生日手鏈與生肖手鏈不同，每個月的代表石都有不同意義，詳情可以參考下圖表格，了解生日幸運手鏈的代表石及對應意思。

奉恩寺攻略｜幸運手鏈常見字眼 雖然有些手鏈會在標籤中標註中文或英文解釋，但大部份仍是以韓文為主，以下就為大家整理了常見的幸運手鏈字眼表格及生肖翻譯的對照表，方便購買手鏈時對照。

奉恩寺攻略｜交通+附近景點 前往奉恩寺的方法十分簡單，只需要乘搭首爾地鐵9號線，在奉恩寺站下車後從1號出口離開直行1分鐘便可到達，預計整個餐牌行程只需要花費30分鐘，因此當日可以安排在奉恩寺附近逛其他景點的活動。而奉恩寺站其實就在韓國江南區的大型商場COEX附近，可以選擇在參拜後前往逛街行大運。