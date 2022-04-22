減肥｜體重點減都唔變？6招突破減肥平台期 良好心態最重要！

在減肥期間若突然遇上體重長期不變的狀況，那麼便有可能是「減肥平台期」所導致。而減肥平台期都會令不少減肥人士氣餒，甚至會放棄減肥計劃，功虧一簣。以下就教大家6招突破減肥平台期，即使遇上體重不變的狀況，仍然可以找到出口，迎來新的體重下降期！

減肥｜甚麼是減肥平台期？ 主要導致減肥平台期出現的原因是由於飲食和運動在一段時間內沒有太大變化，身體已經適應了相對一致的熱量和運動強度，因此體重亦不再下降。不過其實平台期亦有分真、假平台期，而真正的平台期即依舊進行減肥計劃、大幅減少進食分量或加強運動強度時，體重或圍度超過兩週仍毫無變化的狀況，如果只是短短幾天的體重不變就不是平台期。

突破平台期｜繼續堅持 若果遇上平台期，首先要做的並非立刻放棄，而是繼續堅持，對自己的身體增加耐性。一般平台期都會持續1-3個星期，甚到會長至1-3個月，因此遇到體重不變的時候可能只是遇上假平台期。身體可能正處於適應期，或是短期波動，因此不要過分注重體重磅上的數字, 只要整體趨勢屬下降，即代表減肥計劃應是有效。

突破平台期｜保持良好心態 不少人在減肥期間遇上平台期的時候最容易造成心態爆炸，放棄減肥計劃，暴飲暴食，讓自己功虧一簣。所以即使遇上平台期，亦要定立明確目標，堅持健康飲食和運動，可以改為一星期才稱重一次，保持良好心態，切忌操之過急，以防因壓力而引起脂肪積聚。

突破平台期｜調整飲食結構 如果在健康飲食和運動的情況下出現平台期，那麼有機會是飲食結構出現問題，需要調整飲食計劃，切忌節食或單一飲食，以防影響身體代謝，最終影響整體減肥效果。而平台期最簡單的調整飲食結構方式便是減少攝取碳水化合物和增加攝取蛋白質。 1. 減少精緻澱粉，改為吸收高纖維碳水化合物，例如番薯、粟米、燕麥、全麥麵包等。 2. 多吃魚、蝦、 雞胸肉、 牛肉、 鴨肉等含豐富蛋白質的肉類，幫助身體更快代謝。 3. 多吃維他命B群食品，例如核桃、 牛奶、 蛋類、 蘑菇、豆類等，以增加代謝。

突破平台期｜嘗試16:8輕斷食 長時間規律化的飲食和運動模式會讓身體慢慢適應，繼而出現平台期，因此可以嘗試16:8輕斷食，即16小時空腹，8小時內正常進行低碳飲食，讓身體有更多時間去分解食物及消化自身的脂肪。當飲食模式出現變化，體重便會有機會下降，藉此突破平台期。