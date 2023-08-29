盂蘭節農曆七月十四燒街衣保家宅平安 小紅帽教你燒衣宜忌(有片)

踏入農曆七月，相傳鬼門關大開，七月十四盂蘭節俗稱鬼節，2023年鬼節正日在2023年8月30日。街頭巷尾滿街燒衣，鬼氣蕭森。大家又知不知道盂蘭節燒街衣的正確程序？燒衣為何必備豆腐、芽菜、水飯這些貢品呢？擁有陰陽眼的本報專欄作家「小紅帽」，今次特別走訪洪記香燭找來負責人陳太，了解傳統習俗，認識燒衣的正確程序！ 鳴謝：洪記香燭─銅鑼灣鵝頸街市北座二樓NM110

為甚麼盂蘭節要燒街衣？ 就如清明重陽，後人會燒貢品「送給」先輩表達心意；盂籣節則會燒街衣獻給孤魂野鬼。至於為何要路祭一些三唔識七的「陌生鬼」，有人認為這或可解作為免被鬼「打擾」及為保家宅平安；陳太表示，當做慈善，打救無主孤魂，「等佢地有衫著有嘢食。」 要準備甚麼祭品？ 燒街衣所需須的祭品有芽菜、豆腐、龍眼、水飯、花生(連殼)及米酒。據指，鬼魂不論吃甚麼都會變為火焰。為方便餓鬼進食，必須具備多水分的祭品，包括芽菜、豆腐及水飯。至於水果，陳太指遊魂野鬼不止一個，龍眼是農曆7月的當造水果，而且價錢相對提子或車厘子便宜。

燒衣時間與程序 1.遊魂在晚上出沒，故應在日落後才燒街衣；位置則在十字路口的街角； 2.首先以冬瓜作香爐，燃點一對紅蠟燭及3支香； 3.要先化觀音衣，以迎請觀音菩薩維持現場鬼魂秩序； 4.焚燒36對、統稱「pass」的幽衣幽祿，遊魂有了pass才能取得善信的祭品； 5.與此同時將所有祭品放在路上，及盛好三杯米酒與三對筷子； 6.再焚燒溪錢、金銀、元寶、陰司紙及七色衣。(七色衣有厚與薄兩款，相傳是冬夏兩季的布匹)； 7.待化好後，最後要撒紙硬幣，才叫大功告成。

燒衣有甚麼禁忌？ 在燒衣的過程中要心存敬意，態度認真，切忌開玩笑或嬉戲。而衣紙要保持完整；不應踐踏燒後留在路旁的灰燼。拜祭用剩的任何物品都不應帶回家，尤其是農曆七月在街上看見散落滿地的毫子銀幣，不可執拾；以及要待燒完衣紙才離開。

小紅帽盂蘭節所見 絕少向人提過自己有一對陰陽眼的OL小紅帽(筆名)，自2007年開始在本報撰寫親眼目睹的靈異事件。在她眼中，每年農曆7月陰間陽間就如平行時空一樣同時存在，而施者受者皆同場。 燒街衣時，由於對象是無主野魂，她會特別留意野鬼群靈的出沒動向與態度。從她多年來觀察，燒衣活動中，群靈千奇百怪，爭奪、禮讓、暗算、欺凌、不屑一顧、憤憤不平。對見慣大場面的小紅帽來說，見怪不怪。 她曾目睹，一行男女老少15群靈，當中有殘疾、缺臂、丟腿的，為了搶紙衣元寶拳來腳往；也有被推倒、甚麼都搶不到的「小孩」在旁哭泣。另有一個「宅孩」連續幾晚都在盂蘭祭祀會蹓躂，一心渴望「拿到」杯麵及雞腿，小紅帽知道沒人會以此做祭品，所以她在便利店買了杯麵跟雞腿，放在鄰近公園的長椅子上，看見他一邊「打機」，一邊拿起雞腿往嘴裡送。

小紅帽盤點5大盂蘭節鬼月禁忌 1.不要對著燒衣火堆拍照或於前照鏡。鬼月，見過「靈」因此發惡，一直追著對方百般指罵，又尾隨多番作弄。 2. 靈堂附近勿開黑傘。鬼月，靈堂附近特別多靈出沒。打黑傘易惹鬼，若一旦被跟上，鬼靈甚至忘掉回去的路，只有隨你回家！想打發他們便很難。 3.獨乘有鏡子的電梯，更勿靠牆角。鬼月，更多靈愛待在有鏡的電梯牆角。如獨自乘坐，應靠近觸控板之右方，並別在電梯內大呼小叫。 4.小心影響車底的靈。鬼月，靈習慣躲在車底。如帶毛孩外出散步，別讓牠們往車輛上嗅或小解，以免驚動鬼靈。 5.在夜晚勿大聲喧嘩。鬼月，曾多次目睹靈專對喧嘩之人「掃背」，這可能是一種記認，往後對他們會怎樣，天曉得！