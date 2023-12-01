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生活
2023-12-01 11:50:00

銅鑼灣開倉｜馬拉松運動服飾減價至2折起 Adidas、Nike、HOKA鞋 小童Crocs拖鞋選擇多(附地址)

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由即日至10月30日於銅鑼灣時代廣場開倉《馬拉松便服及運動名牌開倉》。由Adidas、Nike、Crocs、HOKA運動鞋及服裝，到冬天衣物外套、羽絨、長褲、小童衣物Alice in the wonderland、Dumbo、Donald Duck等，至Arena、Speedo及Jockey泳衣都有，指定貨品低至2折。

精選貨品買2件85折，買3件再75折，減價日期直至12月4日，不妨星期六、星期日到銅鑼灣「尋寶」。

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銅鑼灣開倉｜冬天衣物減價

今期馬拉松開倉多款人氣產品現場發售，款式包括：拖鞋、休閒鞋、運動鞋、衣物、書包、帽、外套等，部分產品低至$50。品牌更包括：Adidas、Nike、Reebok、Under Armour、New Balance、Converse、Vans、Catalog、Skechers、Columbia、Speedo、Arena、Crocs、Teva等。

減價的冬天衣物就包括：衛衣、外套、羽絨、長褲及其他運動衣物，品牌更包括Adidas、Nike、Under Armour、New Balance、Catalog、le coq sportif等。而且亦有唔少聯乘主題衣物：大麻成、佛系Bobby Hill、Alice in the wonderland、小丸子、咒術迴戰等。

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Arena、Speedo及Jockey精選買4送1，今期馬拉松開倉Arena及Speedo泳衣$200/件，其他游泳產品低至$100/件。另外亦有多個品牌鞋履Teva、Cros、Havianas、Rockport，買滿$500即減$50。

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