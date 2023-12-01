銅鑼灣開倉｜馬拉松運動服飾減價至2折起 Adidas、Nike、HOKA鞋 小童Crocs拖鞋選擇多(附地址)

由即日至10月30日於銅鑼灣時代廣場開倉《馬拉松便服及運動名牌開倉》。由Adidas、Nike、Crocs、HOKA運動鞋及服裝，到冬天衣物外套、羽絨、長褲、小童衣物Alice in the wonderland、Dumbo、Donald Duck等，至Arena、Speedo及Jockey泳衣都有，指定貨品低至2折。

精選貨品買2件85折，買3件再75折，減價日期直至12月4日，不妨星期六、星期日到銅鑼灣「尋寶」。