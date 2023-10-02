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生活
2023-10-02 12:00:00

韓國紅葉2023｜秋天唔止紅葉！盤點6個首爾必去銀杏樹景點 【附地址+交通+開放時間+入場費用】

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韓國紅葉2023｜首爾市內都有紅葉林！首爾6大賞楓景點推薦【附地址+交通】

韓國紅葉2023｜首爾市內都有紅葉林！首爾6大賞楓景點推薦【附地址+交通】

韓國的秋天除了紅葉外，其實還有不少銀杏樹，出現時間較紅葉早，掉落亦時間亦較紅葉晚，所以可以趁着紅葉季順道欣賞金黃色的銀杏樹美景。以下就為大家盤點6個首爾必去銀杏樹景點，同時附上附地址、交通、開放時間及入場費用等參觀詳情，秋天遊韓的時候不妨前往欣賞吧！

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首爾銀杏樹｜德壽宮石牆路 덕수궁돌담길

如果想看一整片銀杏林路的話，德壽宮附近的石牆路便是不錯的選擇，全長一千多米的小路屬情侶漫步的熱點，秋季會滿地銀杏落葉，遇上風的話，還會看到「銀杏雨」，整個畫面特別浪漫。同時還可到石牆路旁的德壽宮參觀，宮內亦有紅葉及銀杏樹，與特色的傳統宮殿相映成趣。

地址：서울특별시 중구 세종대로19길 24

交通方式：地鐵1/2號線市廳站1號出口

開放時間：全年無休(自由出入區域) *封路除外

入場費：免費

德壽宮石牆路兩旁開滿銀杏樹。 剛轉季的時候會夾雜着仍未變黃的樹木。 高峰期還有機會見到紅葉與銀杏樹互相輝映。

首爾銀杏樹｜國立古宮博物館 국립고궁박물관 

比起博物館內的展覽，國立古宮博物館更有名的是博物館外的巨型銀杏樹，銀杏樹樹大根深，樹枝佈滿銀杏，外圍被石椅圍繞，可以一邊坐在樹下乘涼休息，一邊欣賞銀杏美景。而銀杏樹正後方便是以古宮為外貌的博物館，因此整個環境充滿傳統風情，特別推薦穿上韓服拍照留念。不過由於屬打卡熱點，而且免費入場，所以銀杏樹盛放時人群較多，建議最好趁着平日的早上前往。

地址：서울특별시 종로구 효자로 12 

交通方式：地鐵3號線景福宮站5號出口

開放時間：10:00~18:00 

入場費：免費

國立古宮博物館最有名的便是中間的巨型銀杏樹。 人多的時候有機會無法接近樹木拍照。 推薦穿着韓服前往參觀，不過最好選擇人流較少的平日或早上時段。

首爾銀杏樹｜明倫堂 명륜당 

位於成均館大學內的明倫堂屬韓國人必去的銀杏樹景點，雖然屬大學內的一座傳統講堂，但其銀杏樹因漂亮茂盛而被指定為第59號自然紀念物，因此不少韓國人會專門前往大學內欣賞和拍照。明倫堂的銀杏樹景點主要分為三部份，其一為講堂外中央區域的兩棵巨型銀杏樹，另外則為講堂旁邊及外圍的銀杏樹，建議可以坐在講堂外的石壆上與其合照，不過須注意人多的時候需要排隊才能拍照。而除了銀杏樹外，明倫堂還有紅葉供欣賞，整個環境由紅黃相間的樹葉及古色古香的講堂和石牆路組成，秋意便特別濃郁。

地址：서울특별시 종로구 명륜3가 6 

交通方式：地鐵4號線惠化站4號出口

開放時間：09:00~18:00 

入場費：免費

明倫宮以銀杏樹被指定為第59號自然紀念物。 運氣好的話，還可以同時欣賞紅葉。 由於明倫宮屬韓國人必去的景點之一，人流較多，所以建議預留時間排隊拍照。

首爾銀杏樹｜昌德宮 창덕궁 

如果說景福宮屬紅葉宮殿，那麼昌德宮便可稱為銀杏葉宮殿，宮殿內的巨型銀杏樹足以令整個宮殿佈滿銀杏葉，無論是樹上或地面都被金黃色的銀杏葉包圍，整個畫面特別和諧，再配上紅色牆身的宮殿，秋意便更加明顯。而相較其他銀杏樹景點，由於昌德宮需要付入場費，因此前往的人流亦相對較少，不但可以慢慢欣賞，拍照的時候亦更加方便。

地址：서울특별시 종로구 율곡로 99 

交通方式：地鐵3號線安國站3號出口

開放時間：(每週一為公休日)

10月09:00~18:00 (最後入場 17:00) 

11月09:00~17:30 (最後入場 16:30)

入場費：3000韓圜

昌德宮需付費入場，人流相對較少。 無論地上或樹上都佈滿銀杏樹葉，令整個畫面充滿金黃色。 同樣推薦可以穿上韓服前往參觀。

首爾銀杏樹｜西村 서촌마을 

西村為景福宮附近的韓屋村，時至今日已發展為小店結合韓屋的區域，當中以主街道的銀杏樹最為壯觀，道路兩側佈滿銀杏樹，因此亦可從不少小店中看到街道上銀杏樹的美景，可以一邊逛街，一邊欣賞道路旁的銀杏樹，而且西村的人流較德壽宮石牆路的人流少，拍照時亦不用擔心太多人在背景出現。

地址：서울특별시 종로구 필운대로 45

交通方式：地鐵3號線景福宮站2號出口

開放時間：全年無休(自由出入區域) *封路除外

入場費：免費

西村的街道兩旁會開滿銀杏樹。 從一些小店的窗戶亦能看到銀杏樹的景色。 西村的人流相對德壽宮石牆路的人流少。

首爾銀杏樹｜西村Staff Picks咖啡店 스태픽스

除了西村的主街道外，在西村內的Staff Picks(스태픽스) 咖啡店同樣屬於首爾的銀杏樹景點，店舖前方有一棵巨型銀杏樹，同時設有室外雅座，所有露天座位就像被銀杏樹葉包圍，坐在樹下嘆咖啡便特別休閒寫意。咖啡店比起其他景點更為舒適之餘，還能滿足訪韓享受咖啡店的願望，更可以欣賞到難得的銀杏樹美景，一舉多得，特別推薦喜歡悠閒旅行的人士前往。

地址：서울 종로구 사직로9길 22 102호

交通方式：地鐵3號線景福宮站1號出口

開放時間：10:00～21:00

入場費：免費(最低消費為一人一飲品)

Staff Picks咖啡店位於西村內，以自然的環境聞名。 高峰期時可以看到咖啡店的露天座位充滿秋意。 咖啡店內的裝潢亦十分特別。
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