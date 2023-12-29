十大財經金句2023｜「國際金融中心遺址」成熱話　任志剛揶揄買虛產等同「去賭場」

2023年本港受美國加息影響下，處於高息環境，地緣政治緊張下，港股、樓市均掀風浪。在動盪的經濟環境下，香港亦產生不少經典金句，令市民津津樂道，包括被內地人稱為「國際金融中心遺址」，以下《am730》將列出2023年的10句財經金句，回顧2023年本港經濟。

國際金融中心遺址

近月網路流傳的「國際金融中心遺址」，其說法最早其實出自內地微博上，早在今年8、9月，微博網絡大V「天涯飛刀」曾稱，「現在香港股市被人戲稱金融中心遺址，不過短短幾年，滄海變桑田，讓人唏噓不已。」

11月中，另一位大V「江湖人稱宋教授」也說，「建成世界3大金融中心花了100多年，香港成為金融中心遺址，只花了不到5年！」。

Ray Online｜反駁「國際金融遺址」論 許正宇：港國際金融中心地位非施壓可倒下

陳茂波：經濟周期有高有低，毋需執着每年是赤字或盈餘

陳茂波出席11月的《施政報告2023》政策措施記者會時表示，今年度印花稅和賣地收入都比以往少，香港作為細小全開放經濟體，稅收隨經濟環境波動，預料今個財政年度赤字會比年初預計為高，但他說，「經濟周期有高有低，檢視本港經濟時應觀察整個周期，因此經濟總體平衡就可以，毋需執着於每年是赤字或盈餘。」

施政報告2023｜陳茂波：疫後經濟復甦速度比想像中慢 料今年赤字擴至逾1千億元

任志剛：虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦！

任志剛與許正宇出席《信報》論壇時稱，任志剛質疑虛擬資產如何支持經濟，認為政府是否過分積極推動相關發展，任當時說，「連資產負債表都無得睇，點支持經濟？」隨後更直言，「我就唔會買；虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦。」

Ray Online｜任志剛揶揄許正宇推虛擬資產 論壇上唇槍舌劍稱「不如去賭場」