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財經
2023-12-29 09:45:00

十大財經金句2023｜「國際金融中心遺址」成熱話　任志剛揶揄買虛產等同「去賭場」

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十大財經金句2023｜「國際金融中心遺址」成熱話　任志剛揶揄買虛擬資產等同「去賭場」

十大財經金句2023｜「國際金融中心遺址」成熱話　任志剛揶揄買虛擬資產等同「去賭場」

2023年本港受美國加息影響下，處於高息環境，地緣政治緊張下，港股、樓市均掀風浪。在動盪的經濟環境下，香港亦產生不少經典金句，令市民津津樂道，包括被內地人稱為「國際金融中心遺址」，以下《am730》將列出2023年的10句財經金句，回顧2023年本港經濟。

十大財經金句2023｜金融中心遺址（am730製圖） 十大財經金句2023｜陳茂波（am730製圖） 十大財經金句2023｜任志剛（am730製圖） 十大財經金句2023｜聯匯之父祈連活（am730製圖） 十大財經金句2023｜余偉文（am730製圖） 十大財經金句2023｜張宇人（am730製圖） 十大財經金句2023｜李嘉誠（am730製圖） 十大財經金句2023｜「大劉」劉鑾雄（am730製圖） 十大財經金句2023｜ 中原集團創辦人施永青（am730製圖） 十大財經金句2023｜王冬勝（am730製圖）

國際金融中心遺址

近月網路流傳的「國際金融中心遺址」，其說法最早其實出自內地微博上，早在今年8、9月，微博網絡大V「天涯飛刀」曾稱，「現在香港股市被人戲稱金融中心遺址，不過短短幾年，滄海變桑田，讓人唏噓不已。」

11月中，另一位大V「江湖人稱宋教授」也說，「建成世界3大金融中心花了100多年，香港成為金融中心遺址，只花了不到5年！」。

Ray Online｜反駁「國際金融遺址」論　許正宇：港國際金融中心地位非施壓可倒下

陳茂波：經濟周期有高有低，毋需執着每年是赤字或盈餘

陳茂波出席11月的《施政報告2023》政策措施記者會時表示，今年度印花稅和賣地收入都比以往少，香港作為細小全開放經濟體，稅收隨經濟環境波動，預料今個財政年度赤字會比年初預計為高，但他說，「經濟周期有高有低，檢視本港經濟時應觀察整個周期，因此經濟總體平衡就可以，毋需執着於每年是赤字或盈餘。」

施政報告2023｜陳茂波：疫後經濟復甦速度比想像中慢　料今年赤字擴至逾1千億元

任志剛：虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦！

任志剛與許正宇出席《信報》論壇時稱，任志剛質疑虛擬資產如何支持經濟，認為政府是否過分積極推動相關發展，任當時說，「連資產負債表都無得睇，點支持經濟？」隨後更直言，「我就唔會買；虛擬資產嘅價格，係造勢出嚟，升嘅就買，咁我不如去賭場啦。」

Ray Online｜任志剛揶揄許正宇推虛擬資產　論壇上唇槍舌劍稱「不如去賭場」

馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖）

聯匯之父祈連活：人民幣一日仍有交易限制　港元及聯繫匯率便有理由保留

本港實施聯繫匯率制度40年，港元一直與美元掛鈎，但近年有聲音提倡為分散地緣政治風險，建議「去美元化」。而「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）接受本地傳媒專訪時表示，美元會繼續成為全球主導貨幣，又指人民幣一日仍有交易限制，港元及聯匯制度便有理由保留。

聯匯之父祈連活：人民幣一日仍有交易限制　港元及聯繫匯率便有理由保留

余偉文：香港國際金融中心地位無削弱　不要妄自菲薄

香港經濟峰會周一（4日）舉行，金管局總裁余偉文在會上致辭時表示，預計香港明年整體經濟偏軟，又重申香港國際金融中心地位無削弱，不要妄自菲薄。此外，對於宏觀經濟環境方面，余偉文指環球通脹儘管大幅回落，但要用多少時間，才能回到主要央行的通脹目標仍是未知之數。

余偉文：香港國際金融中心地位無削弱　不要妄自菲薄

張宇人：夜經濟令我可以與孫女去蘭桂坊「劈酒」

為振興經濟，有議員建議發展「夜市經濟」，其中自由黨黨魁、行政會議成員張宇人指，在繳交昂貴鋪租的食肆門口「推車仔」不是夜市的想法，不認為特區政府是意指這種夜市。他指想促進夜經濟，其實是想如何令大家晚些回家，如何令到他這些「老人家」晚上12時都可以與孫女到蘭桂坊「劈酒」。

施政報告2023｜自由黨倡重塑「不夜城」　張宇人：令我可以與孫女去蘭桂坊「劈酒」

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

李嘉誠：星港兩地係競爭同合作嘅混合體

長和系創辦人李嘉誠久未露面，今年10月，他卻在新加坡舉行的Asia Future Summit中以影片現身，並以廣東話細數與新加坡前總理李光耀的相知相識。李嘉誠說，「最近我係手機搵人工智能問，香港同新加坡係唔係競爭對手？得出嚟嘅答案係，星港兩地係競爭同合作嘅混合體，答案都幾有意思；星加坡由無到今日嘅無限機遇，人民切切實實感到自豪，呢個就係偉大領袖嘅最佳體驗。」

超人露面｜李嘉誠罕有受訪回憶李光耀 被一句「不如你從政啦」逗得哈哈大笑

劉鑾雄：今日環境好惡劣，唔係適合做生意嘅環境

富商劉鑾雄（大劉）11月時突然宣布舉行記者會，回應有關恒大（3333）投資、遺囑風波、財產分配等市場傳聞。劉鑾雄在記者會上表示「港股未死」，反而提出現時為「有實力最好入市」的說法；談及目前經濟環境，「今日環境好惡劣，唔係適合做生意嘅環境」。

「大劉」劉鑾雄：樓市「冧了不易救」　今日投資環境港人要識自保 (持續更新)

施永青：錯失全面撤辣最佳時機

儘管政府宣布「撤辣」，交投仍未見大起色，更有多幅地皮流標。中原集團主席施永青接受媒體專訪表示，情況主要由於港府對現時樓市嚴峻處境有所誤判，又形容政府「錯失全面撤辣最佳時機」；他又建議內地可增設資金離境稅，作為資金自由南下另一渠道。

施永青評樓市稱政府「錯失全面撤辣最佳時機」　倡內地增設資金離境稅

王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」 但每次都能重新起來

滙豐銀行主席王冬勝接受中新社專訪時表示，「我從事銀行業的四十多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來。」他強調香港有國家在身後，有龐大的內地市場支持，即使當下世界面臨百年未有之大變局，香港一國兩制的優勢依然存在，對香港很有信心。

王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」 但每次都能重新起來

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全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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