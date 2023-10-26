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財經
2023-10-26 16:50:00

施政報告2023｜陳茂波：下調股票印花稅是集體決定 (更新)

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施政報告2023記者會。(李睿哲攝)

施政報告2023記者會。(李睿哲攝)

【16:30更新】周三（26日）行政長官李家超發表《2023年施政報告》，周四（26日）主要官員包括財政司司長陳茂波在內出席記者會，並闡述《施政報告》中涉及的相關政策。當中陳茂波表示，私人住宅交投量有所調整，目前較歷史高位下跌約17%，但他認為市場未有出現「恐慌性拋售」。

 

陳茂波指，應該從經濟周期去看本港財政，並非只以年度看是否政赤或盈餘。(李睿哲攝) 施政報告2023記者會。(李睿哲攝) 許正宇指，施政報告有關政策能持續促進股票市場發展。(李睿哲攝) 陳茂波指，本港樓市未出現「恐慌性拋售」。(李睿哲攝)

施政報告2023｜陳茂波：市場未出現「恐慌性拋售」

陳茂波表示，現時全球利率繼續上升，連同歐美通脹持績高企，料高息環境將會較預期持久，加上地緣政治仍升溫及加劇，全球經濟有更大不確定性。陳茂波料本地經濟會無可避免受影響，又預計本港未來經濟，主要來自訪港旅遊及私人業務。

對於本港樓市方面，陳茂波提及私人住宅市場有所調整，現較樓市歷史高位下跌約17%，由每月平均6,700宗，減至第三季平均每月3,100宗，他認為，按下跌數量而言，反映本港樓市未有出現恐慌性拋售。

施政報告2023｜陳茂波：應該從經濟周期看本港財政

被問到有關本港財政預算，陳茂波指，現時本港赤字擴大，財赤較年初預算案時要高，他解釋，主要因為印花稅收入減少及賣地收入減少影響，又認為大家應該長遠看，「不應從年度看政赤還是有盈餘，應該從經濟周期去看」。

他又指，引進辦將引入更多企業在香港發展，料屆時可增加稅收約150億元，「有30間入駐，有300億，有一萬個職位，對於政府而言是稅收，只要經濟發展好，通過稅收增加，他們自然會交稅給政府，支持民生工作。」

 

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施政報告2023｜下調股票印花稅是集體決定 

下調股票印花稅決定，有指是特首李家超作最後決定，陳茂波回應，是相關的主要官員集體決定，並表示是經綜合考慮平衝，「大部分人都希望獲利，但經濟環境如何，不止看香港市場，歐美、內地對香港也有影響，政局也會影響資金流向。」

而本港IPO市場在今年首三季僅錄44宗上市，財政司司長陳茂波說，香港是細小經濟體，內地及外圍經濟對本港有影響，因此今年本港股票市場「馬馬虎虎」，故影響上市集資數量。

陳茂波續指，港府勇於投資未來，「應使就去使，啲錢儲埋就係呢個時候去用；政府會積極開拓新收入來源，慎重搞好香港經濟」。

施政報告2023｜何永賢：不擔心外來人才就印花稅「走數」

除下調股票印花稅外，樓市印花稅亦有調整，被問到外來人才事宜，房屋局局長何永賢表示，不必擔心外來人才出現「走數」，「外來人才買物業時，要去稅局作押記，買賣樓字亦有律師進行查冊，雙方律師均可清楚知道物業情況。」她又補充，措施設有罰款10倍，相信有阻嚇作用。

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施政報告2023｜東九龍綫擬建連接彩虹油塘　消息：馬游塘穿山往返油塘東

新一份《施政報告》提到，港府將在東九龍興建智慧綠色集體運輸系統，由港鐵彩虹站附近出發，連接彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘共觀塘上坡6個地區，然後前往油塘。消息指，東九龍綫彩虹至馬游塘一段將以高架形式興建，走線大致依照現有的新清水灣道、秀茂坪道和寶琳路，其後以隧道形式前往油塘東。

施政報告2023｜稱見生育率屢跌故派錢鼓勵　李家超：推政策助社會明白政府想提升生育 (持續更新)

對於派2萬元谷生育，李家超說，因為見到生育率不斷跌，因此推出政策，令社會明白政府想生育率提升，認為政策導向是重要，他認為2萬元有些幫助，最重要是政府支持生育

施政報告2023｜取替小學常識科 25/26學年開設人文科、科學科

行政長官李家超今日(25日)發表任內第二份《施政報告》，其中提及將會強化愛國主義教育，25/26學年於小學開設「人文科」，亦會加強教師相關培訓。有政府消息指，人文科課程框架最快下月公布，人文科亦會於2025/26學年和「科學科」一同在小一和小四級推行，2026/27學年擴展至小二和小五，2027/28學年在小學全面實施，屆時常識科會被兩個科目取代。

施政報告2023｜下調股票印花稅至0.1%　業界：力度「杯水車薪」　一文看清業界回應 (持續更新)

行政長官李家超公布新一份《施政報告》，金融業界對報告均有不同意見。另有消息指，是次下調股票印花稅，旨在提振股市信心，亦就有關惡劣天氣開市的研究，目標在明年夏季推行。

施政報告2023｜高力：「減辣」力度不足 與市場期望有落差 明年中小型樓價恐再跌10%

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，雖然放寬對海外人才置業徵稅，由去年公布的「先徵後退」改為「先退後徵」，有助釋放海外人才在港置業需求，同時能配合政府吸引海外人才政策，增加海外專才來港吸引性。

施政報告2023｜仲量聯行：「減辣」屬「半桶水」 明年樓市難樂觀(附三大穩定樓價建議)

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府是次「減辣」屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢。「減辣」無助扭轉樓價跌勢，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪的情況，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，明年樓市及樓價也欠樂觀。

施政報告2023｜會德豐黃光耀：印花稅下調助刺激港人置業作投資用途

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，印花稅下調有助刺激港人置業作投資用途，對市場有正面作用。

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