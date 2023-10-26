施政報告2023｜陳茂波：下調股票印花稅是集體決定 (更新)

【16:30更新】 周三（26日）行政長官李家超發表《2023年施政報告》，周四（26日）主要官員包括財政司司長陳茂波在內出席記者會，並闡述《施政報告》中涉及的相關政策。當中陳茂波表示，私人住宅交投量有所調整，目前較歷史高位下跌約17%，但他認為市場未有出現「恐慌性拋售」。

施政報告2023｜陳茂波：市場未出現「恐慌性拋售」

陳茂波表示，現時全球利率繼續上升，連同歐美通脹持績高企，料高息環境將會較預期持久，加上地緣政治仍升溫及加劇，全球經濟有更大不確定性。陳茂波料本地經濟會無可避免受影響，又預計本港未來經濟，主要來自訪港旅遊及私人業務。

對於本港樓市方面，陳茂波提及私人住宅市場有所調整，現較樓市歷史高位下跌約17%，由每月平均6,700宗，減至第三季平均每月3,100宗，他認為，按下跌數量而言，反映本港樓市未有出現恐慌性拋售。

施政報告2023｜陳茂波：應該從經濟周期看本港財政

被問到有關本港財政預算，陳茂波指，現時本港赤字擴大，財赤較年初預算案時要高，他解釋，主要因為印花稅收入減少及賣地收入減少影響，又認為大家應該長遠看，「不應從年度看政赤還是有盈餘，應該從經濟周期去看」。

他又指，引進辦將引入更多企業在香港發展，料屆時可增加稅收約150億元，「有30間入駐，有300億，有一萬個職位，對於政府而言是稅收，只要經濟發展好，通過稅收增加，他們自然會交稅給政府，支持民生工作。」