港元定存2023｜港元定期存款利率比較　富邦定存息全城最高享4.8厘【持續更新】

港元定存／港元定期2023｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。定存回報儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，而最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在9月宣布暫停加息，再面對綠色債券（綠債）保底息達4.75厘，早前各行曾上調定存息吸客，惟現時息率已回落，「5厘神話」不再。 現時滙豐、中銀、恒生亦上調該行定存息水平至6個月享4.5厘；高息一族的富邦亦見4厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【10月10日更新】更新大眾銀行定存資訊

港元定存2023｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

港元定存2023｜各大銀行最高定存優惠利率（厘） 各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 3.7 4.2 3.4 滙豐銀行 4.3 4.5 0.75 中銀香港 4 4.2 4 富邦銀行 4.8 4.8 4.8 招商永隆 4 4.45 4.45 工銀亞洲 4.1 4.3 4 大新銀行 3.8 4.2 3.3 大眾銀行 4.2 4.3 4.3 星展銀行 4.15 4.35 4.2 華僑銀行 4.3 4.5 4 恒生銀行 4.3 4.5 0.8 東亞銀行 4.75 4.6 4 （*只限個別特選客戶或屬特別優惠。）