港元定期存款利率2025｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，香港哪間銀行定期存款利息高？《am730》列出香港各銀行港元定期存款利率比較。 【12月7日更新】招商永隆銀行、大新銀行、大眾銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、建行亞洲、華僑銀行定存資訊

各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 哪間銀行定存利息高？

滙豐銀行定期存款利率｜10厘1個月定存優惠 滙豐交易薈網站顯示，只需要透過完成一項股票交易，即可享有額外10厘年利率的一個月港元定期存款優惠。定存金額上限與交易金額掛鉤，例如交易金額達100萬元，便可享有定存金額上限1萬元10厘息優惠，100至1000萬元定存上限便會加大至10萬元。 詳情：滙豐銀行 此外，滙豐指該行卓越理財尊尚客戶及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3個月新資金定存，享2.4厘年利率；6個月新資金定存，享2.4厘年利率；而一般開立3個月定存，息率為享2.4厘利率；6個月定存，息率為享2.4厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠。 據該行指，「合資格新資金」是指名下所有存款戶口的最新存款總結餘，與7個曆日前的存款總結餘對比所增加的金額，並以港幣為計算單位。如果已於過去7個曆日內以任何新資金開立定期存款，此定期存款金額將不被納入用於計算在最新「合資格新資金」。 詳情：滙豐銀行 渣打銀行 定期存款利率｜12 個月最高達2.5% 三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存享2.4、2.4、2.5厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行 中銀香港 銀行定期存款利率｜3 個月見2.4厘 中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中「私人財富」/「中銀理財」客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立3個月及6個月存期，分別享2.4厘及2.2厘；12個月定存暫未有優惠。優惠最終條款根據銀行公布為準。 而「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶，則開立3個月及6個月存期，分別享2.4厘及2.2厘；12個月定存一樣暫未有優惠。 該行指，「合資格新資金結餘」是指即時存款總值與上月月底同一貨幣存款總值對比所增加之金額，扣減當月內同一貨幣已享用所有新資金優惠之定期累計本金金額。定期新資金優惠只適用於單名戶。所有由單名戶持有的同一貨幣種類的儲蓄、支票及定期存款均會計算在內。 詳情：中銀香港

富邦銀行｜享特優定期存款利率 富邦銀行宣布，Fubon+手機應用程式以港元(不論新舊資金)開立指定定期存款，均可享特優年利率。開戶存入港元500,000或以上，三個月2.9%、六個月2.9%、十二個月2.6%。 該行個人銀行客戶經分行開立指定定期存款，以等值100萬港元或以上，開立港元定期，3、6及12個月分別享2.6%、2.6%、2.3%。 該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。 詳情：富邦銀行 招商永隆 定期存款利率｜12 個月港元定存年利率2.5厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均上調，其中3個月港元定存為2.3厘；6個月定存為2.45厘；12個月定存見2.5厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.25厘至2.5厘港元定存息率。該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 詳情：招商永隆銀行

恒生銀行 定期存款利率｜ 港元定存6個月享2.4厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬元以上開立3個月定存，可享2.4%年利率；6個月享2.4厘；至於12個月則沒有優惠。 詳情：恒生銀行 東亞銀行 港元定期存款｜3 個月仍享2.5厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，該行顯卓私人理財或顯卓理財客戶，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達2.5%、2.4%、2.2%。 而該行BEA GOAL或其他個人綜合戶口客戶，則於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率2.45%、2.35%、2.15%。 詳情：東亞銀行

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月最高享3.4厘 花旗銀行宣布，由即日起至12月6日，花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港幣，3個月可享優惠3.4厘定存利率，6個月則可享2.7厘定存利率。存款額為5萬至800萬。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜ 全新客戶最高享3.1厘 創興銀行指，「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：(1) 成功開立網上銀行，(2) 交齊文件並成功申請信用卡，(3) 完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶，3個月為3.1%。定存額由50萬以上。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜3個月享2.9厘 南洋商業銀行表示，客戶經網上開立「賞加息高息」計劃，經網上或手機銀行開立100萬港元以上定期，3個月可享2.5厘、6個月享2.3厘、12個月享1.9厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 另外，特選南商理財客戶以新資金開立「智優息高息」計劃，3個月可享2.9厘、6個月享2.7厘、12個月享2.3厘。存款額為100萬。 詳情：南洋商業銀行 長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較 一文看清開戶教學

上海商業銀行 定期存款利率 ｜3個月定期享2.33厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率2.33%、2.23%、1.68%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月享2.45厘 建行亞洲表示，現時該行貴賓理財客戶，透過分行辦理，以100萬港元新/舊資金開立3、6、12個月港元定期，分別可享優惠年利率2.45%、2.25%、2.25%。 若資金多於1萬或9.99萬以下，開立3個月港元定期可享優惠年利率2.45%。 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存3個月最高享2.8厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，1個月則享2.68厘；3個月2.8厘；6個月2.6厘；12個月享2.5厘。 若是普通個人客戶，存入50萬港元，並定存3、6、12個月，則可享2.6厘、2.5厘、2.4厘。以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行