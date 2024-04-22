港元定期存款利率／港元定存／港元定期存款2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，哪間銀行定期存款利息高？ 踏入3月，再有銀行下調定期存款利率。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【4月22日更新】更新工銀亞洲、大新銀行、大眾銀行、上商、建行亞洲定期存款資訊

各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 哪間銀行定存利息高？

渣打銀行 定期存款利率｜ 3個月最高達3.4% 三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存享3.4、3.5、3.1厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行 滙豐銀行定期存款利率｜ 3個月最高見3.6厘 三大行之一的滙豐銀行表示，該行尚玉及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3或6個月定存，分別可享3.6或3.5厘年利率；而一般開立3或6個月定存，息率為均享3.3或3.2厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠，僅0.75厘。 詳情：滙豐銀行 中銀香港 銀行定期存款利率｜ 3個月見3.5厘 中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立3個月及6個月存期，分別享3.5厘及3.4厘；12個月定存暫未有優惠。優惠最終條款根據銀行公布為準。 此外，該行又推出「特選客戶智賞息活期存款」限時優惠，推廣期由3月10日至6月30日止，只要特選客戶名下的合資格單名港元活期儲蓄戶口的每日儲蓄存款。惟優惠只適用於獲邀請較高端的特選理財客戶。 詳情：中銀香港

富邦銀行 定期存款利率｜3個月享4.35厘 富邦銀行宣布，以新資金及經Fubon+手機應用程式，開立港元定期，3個月享4.35%；6及12個月享4.35%或4.15%；1及2個月利率為4.1及4.2厘。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將新資金存入。 該行又指，優惠名額有限，額滿即止。條款受細則約束。 詳情：富邦銀行 招商永隆 定期存款利率｜ 3個月港元定存年利率3.95厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均下調，其中3個月港元定存為3.95厘；6個月定存為3.95厘；12個月定存見3.9厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至3厘港元定存息率。 該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 定期存款利率｜ 3個月港元定存最高4.2厘 工銀亞洲最新公布，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為4.2厘、4.1厘、3.9厘。而1個月至3個月存期，則分別上調到2.7厘至3.8厘不等。 詳情：工銀亞洲 大新銀行 定期存款利率｜稅貸客新資金享定存優惠 大新銀行表示，該行一般客戶及VIP客戶的3個月港元定存息率分別為3.6厘及3.7厘，6個月期則分別為3.3厘及3.4厘，起存額要求100萬元或以上。 而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為3.9厘及3.5厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。 詳情：大新銀行

大眾銀行 定期存款利率｜ 3個月港元定存息為4.15厘 大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享3.95厘的利率，6個月享4厘，12個月享3.8厘，以上只限存款50萬港元以上。存款多於10萬及不足50萬元的客戶，6、12個月定存可享3.95及3.75厘的利率，3個月亦享3.9厘；存款少於10萬的客戶，3、6、12個月定存可享3.85、3.9及3.7厘的息率。 透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金50萬元開立3個月定存，送額外0.2厘存息，意味現時開立即可享4.15厘，直至2024年4月底。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.7厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 星展銀行 定期存款利率｜ 港元新資金 活期放 6個月最高4.7% 星展銀行指，由即日起至4月30日止，現有特選星展客戶透過指定連結成功登記，並於獎賞計算期內存入合資格新資金20萬港元至儲蓄戶口，新資金可享高達4.6厘港元活期存款年利率；部份客戶更可享最高4.7厘港元活期存款年利率。 而現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3個月定存為3.8%；6個月為3.9%；12個月定存為3.65%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：星展銀行 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存6個月享3.8厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶 /零售銀行之公司客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.6厘；6個月3.8厘；3個月享3.8厘；1個月則享0.875厘；該行亦新設128日定存，享4厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 恒生銀行 定期存款利率｜ 港元定存3個月享3.6厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享3.6%年利率；6個月享3.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。 詳情：恒生銀行 東亞銀行 港元定期存款｜ 3個月享4.05厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達4.05%、3.95%、3.55%。 詳情：東亞銀行

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月享4.6厘 花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享5厘，額滿即止。 此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.55%、6個月享3.47%、12個月享3.27%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜大戶新資金3個月享4.4厘 創興銀行指，客戶到分行以新資金開立起存額300萬或以上的港元定存，或全新客戶完成指定項目並存入50萬或以上，可享3個月4.4厘年利率的定期息率。詳情可瀏覽創興銀行網站。若為一般客戶，3個月3.95厘；6個月為3.1厘；12個月見2.7厘。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜特選客新資金定期6個月享4.35厘 南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存4個月，可享4.3厘、6個月享4.35厘、12個月享4.05厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 上海商業銀行 定期存款利率 ｜3個月定期享3.73厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.73%、3.63%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月新資金享6厘 建行亞洲表示，全新「貴賓理財」客戶，以起存額新資金100萬元，開立3個月港元定期，可享6厘優惠年利率。 至於6及12個月分別享3厘優惠年利率。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲