金價走勢｜黃金價格金價連日破頂升穿2300美元 　ETF投資/實金/紙黃金一覽

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜現貨金再創歷史新高

金價踏入第二季屢破頂，黃金每安士在周四（4日）亞洲時段，一度高見2,304.96美元；紐約期金亦曾高見2,324.9美元，再創歷史新高，今年以來累漲逾11.2%及9.5%，3月則累漲10.3%。

摩根大通早前發表報告指，金價今年有望上試每安士2,500美元，而升勢將延續至第二季。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜道明證券：金價將升向2300美元

道明證券高級商品策略師Ryan McKay認為，金價還可能走高是因為一些謹慎的交易員先前對黃金投資不足，尤其是以聯儲局減息周期的標準而言。該行更認為，一旦聯儲局開始減息，金價將升向2,300美元，甚至更高。

黃金2024｜ Felder Report：金價長期上試2800美元

Felder Report創始人Jess Felder表示，在技術走勢上，金價已經產生了一些非常看漲的技術形態。他認為，金價正形成持續看漲的旗幟形態，以純粹技術角度來看，黃金短期內的預期目標是上升數百美元，但長期來看，更可能會在未來一、兩年看到2,700或2,800美元。

黃金2024｜實德金融：料全年金價高低波幅達25%

實德金融首席分析師郭啟倫表示，若美國掉頭減息，將推動金價再破頂，預料2024年全年金價介乎1,880至2,350美元，高低波幅多達25%。他認為，如市場憂慮美國及全球經濟表現而改持現金，可能導致金價從高位回吐。

黃金2024｜艾德金融：全年或升至2300美元

艾德金融期貨主管文錦輝預料，現貨金在今年首季，或能重返2,130美元，全年或升至2,300美元一安士。

文錦輝指，金價走勢取決於美國首次減息時機、減息速度有多快，而日本貨幣政策轉向令全球投資重組，資金亦可能由股市流向金市。