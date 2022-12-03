世界盃2022｜3支亞洲球隊晉級16強 世盃史上首次 日韓有望會師8強

澳洲：最不被看好的「亞洲球隊」 澳洲雖然位於大洋洲，惟自2005起他們已加入亞洲足協。在小組賽中，他們的對手分別為上屆冠軍法國、歐國盃4強份子丹麥及突尼西亞，相信賽前沒有球迷相信他們可以晉級。事實這支缺乏星味的球隊踢出相當有紀律性的足球，首仗對法國雖然落敗但一度令對方陷入苦戰；及後對陣突尼西亞及丹麥都貫徹穩守突擊的踢法，以穩紮穩打下以1球小勝對手，最後得6分奇蹟地晉級16強。 澳洲在淘汰賽的對手為今屆奪冠大熱阿根廷，一致被看淡下且看他們可否再創奇蹟。

日本：死亡之組逃出生天 日本為亞洲球隊中賽力最強的，但他們今屆籤運欠奉，與歐洲勁旅西班牙、德國同處於E組。不過，愈強越強的他們首戰便熱血反勝德國；當他們被一致看好可以擊敗哥斯達黎加時，日本就爆冷以一球落敗，將出線主導權雙手奉上。最後一仗對小組最強的西班牙，日本早早落後，但下半場主帥森保一再次作出「神調動」，最後連入兩球反勝，以小組首名晉級。相信不少球迷都會認同，這場比賽為今屆看得最熱血的賽事。

韓國：補時入波奇蹟晉級 「太極虎」韓國自2002奪得殿軍後，近屆的成績僅屬一般，只曾在2010年打入16強。今屆首兩仗面對烏拉圭及加納，他們僅取得1和1負，出局機會相當大。然而，在最後一仗對陣葡萄牙的補時階段，效力英超狼隊的黃喜燦絕殺，最後成功壓過烏拉圭打入16強。賽後，首次為國家隊打入世盃淘汰賽的隊長孫興民喜極而泣，場面感人。 韓國於16強將會面對另一支奪冠大熱巴西。如果他們成功擊敗對手，8強將有機會對戰日本，上演「日韓大戰」。

伊朗 沙特阿拉伯造驚人戰果 除了日韓和澳洲外，於分組賽出局的伊朗和沙特阿拉伯今屆都能在分組賽取得勝仗。其中伊朗熱血在補時連入兩球擊敗威爾斯，沙特阿拉伯更爆大冷反勝阿根廷，都為球迷津津樂道。從亞洲球隊在今屆賽事的成績，可見他們與世界到強的水準差距已進一步收窄。唯一令人失望的亞洲球隊應該是主辦國卡塔爾，他們於分組賽三戰皆北，成為「三零部隊」。