歐洲國家盃決賽｜英格蘭戰西班牙正選陣容公布　勞基梳爾重返正選

歐洲國家盃決賽終極之戰，英格蘭大戰西班牙正選陣容出爐。與上場擊敗荷蘭相比，「三獅兵團」今場只作出一個調動，由勞基梳爾（Luke Shaw）代替捷比亞（Kieran Trippier）出任正選左閘。值得一提，這是梳爾時隔148日後再度出任正選。
西班牙方面，上場停賽的丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）和拿洛文特（Robin Le Normand）復任正選，以最強陣出戰英格蘭。
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英格蘭正選陣容
門將：比克福特（Jordan Pickford）
後衛：基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、勞基梳爾（Luke Shaw）
中場：迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）
前鋒：哈利卡尼（Harry Kane）
西班牙正選陣容：
門將：烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）、拿洛文特（Robin Le Normand）、拿樸迪（Aymeric Laporte）、古古列拿（Marc Cucurella）
中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri）、法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
前鋒：耶馬爾（Lamine Yamal）、艾華路莫拉達（Alvaro Morata）、尼高威廉斯（Nico Williams）