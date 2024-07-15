歐洲國家盃決賽｜英格蘭戰西班牙正選陣容公布　盧基梳爾重返正選

歐洲國家盃決賽終極之戰，英格蘭大戰西班牙正選陣容出爐。與上場擊敗荷蘭相比，「三獅兵團」今場只作出一個調動，由勞基梳爾（Luke Shaw）代替捷比亞（Kieran Trippier）出任正選左閘。值得一提，這是梳爾時隔148日後再度出任正選。

西班牙方面，上場停賽的丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）和拿洛文特（Robin Le Normand）復任正選，以最強陣出戰英格蘭。