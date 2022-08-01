鬼節2022｜6條鬧鬼行山路線 新娘潭/猛鬼橋/摩星嶺/鎖羅盆/小夏威夷/荔枝莊全港最猛鬼郊外

鬼節為盂蘭節及中元節的俗稱，有人指整個農曆7月都為鬼月，於2022年鬼節正日便是8月12日（農曆七月十五）。近年不少人都看好行山放電，到隱世美景打卡，但大家又是否知道不少行山路線都傳過鬼故？今次便為各行山愛好者列出6條鬧鬼行山路線。

香港四大鬼域之首新娘潭 新娘潭為香港四大鬼域之首，鬧鬼程度更甚於鎖羅盤、荔枝莊、大埔滘。當中有幾個版本的鬼故，一為古時一名新娘出嫁時坐在轎上，因轎夫滑倒，她意外墮落瀑布遇溺死亡，兩夫妻因此陰陽相隔。相傳在水中有機會看到新娘的腳，而照鏡潭是該不幸的新娘靈魂在照鏡潭出沒，在該潭照鏡和梳洗而得名。二為新娘含淚出嫁，她跳入新娘潭自殺，冤魂不散。三為新娘被逼嫁不愛的人，其實與轎夫相愛，因此自製假意外私奔。 按下文睇新娘潭自然教育路線

柴灣猛鬼橋傳有日軍鬼魂出沒 柴灣猛鬼橋官方名稱為大潭峽石橋，於1934年興建，其橋底為拱門型，橋高數十米，猶如哈利波特小說中行走火車的大橋。有傳夜間有日軍鬼魂出沒、橋身滿是子彈痕跡、白衣女人或日軍向目擊者揮手等多個版本，加上大潭坳幽靜得不像鄰近住宅，部份位置在樹影下光線不足，因此得到猛鬼橋之稱。 按下文睇柴灣猛鬼橋行山路線

摩星嶺傳大頭怪嬰鬼故 摩星嶺的英文名以第二任港督戴維斯（Sir John Davis）命名，是香港島最西端的小山丘。有傳摩星嶺猛鬼，指日本投降後大量日軍集體自殺，另有傳大頭怪嬰頭部為正常的3倍，叫聲似豬不似人，甫出生已站起來，令護士失常。後來盛傳大頭怪嬰埋葬在摩星嶺。事實上，摩星嶺植物茂盛，的確有陰涼之感。而且在草叢中不時傳來聲音，不安之感自然而生。 按下文睇摩星嶺行山路線

鎖羅盆曾誤傳意外？ 鎖羅盆原名鎖腦盆，是新界東北荔枝窩黃氏原居民之分支村落。鎖羅盆傳聞多多，曾有行山人士被指死狀恐怖，又傳出全村一夜間全數死亡、小學出現大量棺材、指南針失靈等猛鬼傳聞。翻查資料庫，1998年5月47歲男子跟曉峰旅遊隊到香港東北行山後失蹤，未有按時歸家，其子報警。調查後發現行山隊沒有點算人數，民安隊在鎖羅盆發現事主時，他已多處受傷及昏迷，傷重不治。領隊稱過往曾有人中途離開或行捷徑未嘗出事，調查時才發現有參加者失蹤。至於不幸事件起源是牛屎湖村船難，1965年由沙頭角往當地的船被巨浪擊沉，船上12人當中4人死亡，同年棄村，後來卻誤傳意外地點為鎖羅盆。 按下文睇鎖羅盆行山路線

荔枝莊曾被指有樹妖 荔枝莊不只有條充滿香港歷史的地質步道，亦是香港四大鬼域之一，與鎖羅盆、大埔滘、新娘潭齊名。傳說荔枝莊有大量荔枝樹，有一天村民半夜看到樹上的荔枝化成人頭，認為是樹妖。因此舉刀把荔枝樹斬掉。後來不時有人錄到怪聲和鬼影，然而筆者數次到訪都未覺異樣。 按下文睇荔枝莊行山路線

小夏威夷藏悲情歷史 有關小夏威夷瀑布歷史，源自加拿大商人Alfred Herbert Rennie在1906-1907年於調景嶺麵粉廠，在此處設儲水池。好景不常，即使擁有當時最先進的設備，Rennie高估了市場需求，亦未能解決小麥中有蟲等問題，兩年後麵粉廠結業，他自盡身亡，誤傳於廠房吊頸而令當地易名為吊頸嶺，後來化為現在的「調景嶺」。後來儲水池一度被井欄樹村民改建成泳場，因太平洋戰爭珍珠港事件發生在夏威夷，而命名為「小夏威夷泳場」，來往之路順勢成為小夏威夷徑。根據郭志標著《香港本土旅行八十載》，當時曾設亭台、花木、長橋及小艇等配套，一度引來大量泳客光顧。但因兒童溺斃等而停業，繼而荒廢，而小夏威夷之名流傳至今。現在仍可見到斷壩等設施。 按下文睇小夏威夷行山路線