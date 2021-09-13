林鍾大戰｜拳賽隨時變追債大會 張致恆再被Naomi追數

張致恆(Steven)將於本周六(18日)現身鍾培生籌備的擂台戰，與YouTuber大J對打。不過，比賽未開始已經一地花生，大J踢爆Steven疑減磅失敗兼要求減對賽時間，Steven表示會繳交罰款。

Steven曾承諾兩個月內還清

Steven的債主之一馮鎵瀠(Naomi)，日前再度公開追債，指他仍未還錢。Naomi聲稱，由於Steven曾承諾兩個月後還錢，但最後不了了之，認為有需要到現場追數。

此外，有知情人士透露，Steven與太太曾向財務公司借錢，但一直未有還款，而財務公司曾到Steven住所追債，但對方已經搬走，未能聯絡。如今Steven將於17及18日公開露面，隨時引來債主到場追債。

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