變種病毒｜赤柱外傭於檢疫酒店染疫 袁國勇料受鄰房空氣傳播

上周六(14日)38歲菲傭(#12032)確診，她於8月1日抵港，由於已打齊兩針獲縮減檢疫期，8月8日離開檢疫酒店後才確診。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，確診菲傭與8月初一對確診夫婦(#12001、#12005)的病毒基因排序完全相同，經追查後發現三名確診者均於灣仔帝盛酒店隔離檢疫，相信菲傭是在檢疫酒店中受感染。

袁國勇今日到灣仔帝盛酒店視察，他指，確診夫婦入住307號房，確診菲傭入住對面的305號房，而夫婦繳交的確診樣本CT值16、非常低，換言之病毒量非常高，袁國勇認為在夫婦交樣本時，沒有依足檢疫規則，房間的窗戶有打開，造成對流，讓存有Delta變種病毒的房間空氣，捲入菲傭的房間，從而造成感染。

不可能飛機受感染

袁國勇稱，雖然三名確診者乘搭同一班機抵港，但由於確診夫婦坐商務客位、菲傭坐經濟客位，座位相隔甚遠，認為不可能在飛機上造成傳染，故菲傭在檢疫酒店經空氣傳播機會較大。

房間換氣量低

袁國勇稱，現場視察發現，酒店房間及走廊換氣量低，每小時只有2.1至2.6次，遠低於標準的每小時4次，已向酒店反映要求改善。袁續稱，目前要求檢疫人士繳交樣本時，工作人員需要先核對受檢者資料，袁認為做法不必要，並會增加受檢者開門的時間及傳染他人風險，建議省減繳交樣本的程序。

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