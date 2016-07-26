阿富汗局勢｜美國完成阿富汗撤軍 最後一名登機者原來是他

美國於30日宣布完成阿富汗撤軍任務，最後1架C-17運輸機飛離阿國首都喀布爾。美國國防部於社交平台貼出一張夜視鏡照片，並寫道「最後一名離開阿富汗的美國士兵：陸軍少將Chris Donahue」。

美國國防部於Twitter中表示，「2021年8月30日，陸軍少將Chris Donahue登上空軍C-17運輸機，結束美國在喀布爾的任務」。

美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)表示，最後一班由喀布爾機場起飛的美軍C-17運輸機在美國東岸時間星期一下午3時29分離開(本港時間今晨3時半左右)離開喀布爾機場，Chris Donahue與美國駐阿富汗代理大使Ross Wilson，是最後2名離開阿富汗領土的美國官員。

布林肯：爭取重開喀布爾機場

美國國務卿布林肯表示，相信現仍有少於200名美國人留在阿富汗希望離開，會進一步確認詳細名單，重申美國協助國民離開阿富汗的承諾不變，美國及盟友正討論盡快重開喀布爾機場，方便各國公民及阿富汗人安全離開，感謝卡塔爾和土耳其的協助，願意提供民航包機協助後續的撤離行動。

布林肯指，美國在阿富汗的下一步行動會揭開新篇章，美國駐喀布爾大使館將維持關閉，外交人員將轉駐卡塔爾首都多哈，同時承諾會繼續協助有意願的美國人、外國公民與阿富汗人，離開阿富汗。

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