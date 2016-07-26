阿富汗局勢｜賀錦麗談阿富汗局勢前哈哈大笑 片段瘋傳 (有片)

美國副總統賀錦麗上任之初，被視為下屆總統的熱門人選，惟她至今表現機會及正評均不多。她上周五在華盛頓準備登機，啟程前往東南亞展開訪問行程時又再失分，事緣她開腔談及阿富汗局勢之前，突然哈哈大笑，有失禮之嫌，片段旋即瘋傳。

英國《每日郵報》指，賀錦麗自阿富汗危機爆發以來，鮮有發聲，似不欲蹚這渾水。但她上周五準備登機前往東南亞行程首站新加坡時有開腔，表明阿富汗危機是目前最優先要處理的事務，並稱確保美國僑民、與美國人共事的阿富汗人，以及受威脅的阿富汗人，包括婦女及兒童能安全離開，亦至關重要。她的發言本來無不妥，但她開口之前的開懷大笑，與面臨人道危機的阿富汗，有強烈反差，令人側目。

打斷記者發問「等等」

賀錦麗「爆笑」前正步向記者，現場的飛機引擎聲頗大，其中一名記者未待賀錦麗停低，便急不及待提問，問了一半便被賀錦麗打斷，她叫記者「等等」(Hold on, hold on, hold on)，然後大笑了幾聲，再說「各位慢慢來」(slow down, everybody)。雖然賀錦麗並非「笑」阿富汗，其後談論當地局勢時也一臉嚴肅，但不少網民仍認為她「無同情心」，「為何她還笑得出來？她根本不關心(當地局勢)」。另有人挖苦賀錦麗因為不懂回答記者提問，才以笑遮醜。

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拜登以77歲高齡當選美國總統時，有輿論認為因他年事已高，或未能完成任期，屆時將由副手賀錦麗接任。但最新民調顯示，認為她有資格當總統的受訪者有43%，較4月跌6個百分點，認為她沒有資格當總統的則有55%。

除了「爆笑」受批評外，賀錦麗東南亞訪問行程的第二站為越南，亦惹來抨擊。有評論認為西方國家在阿富汗慌忙撤僑的亂局，令人聯想起1975年越南西貢淪陷的情景，認為賀錦麗在此際出訪越南的時機不當。

賀錦麗周日抵達首站新加坡，周一正式展開訪問，早上與新加坡總理李顯龍會晤，討論在疫情、經濟、環保、太空科技等方面加強合作，並簽定有關網絡安全的協議。賀錦麗此行是尋求加強美國與東南亞國家的聯系，以抗衡中國，並在阿富汗變天後鞏固盟友對美國的信心，她周二將轉往越南。