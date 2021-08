阿富汗局勢|賀錦麗談阿富汗局勢前哈哈大笑 片段瘋傳 (有片)

美國副總統賀錦麗上任之初,被視為下屆總統的熱門人選,惟她至今表現機會及正評均不多。她上周五在華盛頓準備登機,啟程前往東南亞展開訪問行程時又再失分,事緣她開腔談及阿富汗局勢之前,突然哈哈大笑,有失禮之嫌,片段旋即瘋傳。

英國《每日郵報》指,賀錦麗自阿富汗危機爆發以來,鮮有發聲,似不欲蹚這渾水。但她上周五準備登機前往東南亞行程首站新加坡時有開腔,表明阿富汗危機是目前最優先要處理的事務,並稱確保美國僑民、與美國人共事的阿富汗人,以及受威脅的阿富汗人,包括婦女及兒童能安全離開,亦至關重要。她的發言本來無不妥,但她開口之前的開懷大笑,與面臨人道危機的阿富汗,有強烈反差,令人側目。

打斷記者發問「等等」

賀錦麗「爆笑」前正步向記者,現場的飛機引擎聲頗大,其中一名記者未待賀錦麗停低,便急不及待提問,問了一半便被賀錦麗打斷,她叫記者「等等」(Hold on, hold on, hold on),然後大笑了幾聲,再說「各位慢慢來」(slow down, everybody)。雖然賀錦麗並非「笑」阿富汗,其後談論當地局勢時也一臉嚴肅,但不少網民仍認為她「無同情心」,「為何她還笑得出來?她根本不關心(當地局勢)」。另有人挖苦賀錦麗因為不懂回答記者提問,才以笑遮醜。

拜登以77歲高齡當選美國總統時,有輿論認為因他年事已高,或未能完成任期,屆時將由副手賀錦麗接任。但最新民調顯示,認為她有資格當總統的受訪者有43%,較4月跌6個百分點,認為她沒有資格當總統的則有55%。

除了「爆笑」受批評外,賀錦麗東南亞訪問行程的第二站為越南,亦惹來抨擊。有評論認為西方國家在阿富汗慌忙撤僑的亂局,令人聯想起1975年越南西貢淪陷的情景,認為賀錦麗在此際出訪越南的時機不當。

賀錦麗周日抵達首站新加坡,周一正式展開訪問,早上與新加坡總理李顯龍會晤,討論在疫情、經濟、環保、太空科技等方面加強合作,並簽定有關網絡安全的協議。賀錦麗此行是尋求加強美國與東南亞國家的聯系,以抗衡中國,並在阿富汗變天後鞏固盟友對美國的信心,她周二將轉往越南。