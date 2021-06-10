簡易食譜｜自己醬汁自己做！ 4款必學萬用意粉醬 低脂又健康

不少香港人都熱愛吃意粉！意粉的食法及配搭多變，單是醬汁已經有不同口味及款式。以下教大家自製4款萬用意粉醬，比起現成的意粉醬更健康，而且亦可以加入到不同料理中，一起來學學吧！

【紅醬—經典番茄肉醬】

肉醬意粉是最基本及經典的意粉食譜，不但美味開胃，而且做法簡單。只需要茄膏、豬肉碎及意式香料就可以做到！

材料：茄膏 1 罐／洋蔥 1顆／蒜頭 4瓣／豬肉碎 300g

鹽 適量／月桂葉 1-2片／意式香料 適量／紅酒或白酒 10cc

1. 將蒜頭及洋蔥切粒，下鍋加入橄欖油炒至半熟。

2. 放入豬肉碎再鋪平，煎至兩面焦香再弄散。

3. 加入紅酒或白酒，再倒入茄膏。

4. 再加入月桂葉、鹽、意式香料等調味料，攪拌均勻再煮至收乾醬汁即可。

【白醬—蒜香奶油醬】

除了紅醬之外，白醬亦是另外一個受歡迎的醬汁之一。市面售賣的白醬味道有時過鹹，自製不但可自行調整份量，更可以控制鹹度，令邪惡的白醬都變得健康！

材料：無鹽牛油 30g／低筋麵粉60g／蒜蓉 50g／橄欖油 30g

牛奶 800mL／芝士粉 100g／鹽 適量

1. 將牛油、橄欖油及蒜蓉倒入鍋中加熱融化及炒香。

2. 再加入麵粉炒至金黃。

3. 將牛奶分次倒入，記住要不斷攪拌以免黐底。

4. 加入芝士粉，攪拌至溶化。最後自行加入鹽調味即可。

【青醬—松子羅勒葉醬】

不少人到薩利亞都會點青醬意粉，比起紅白醬，它的味道較為清新，亦可以用在其他料理，例如沙律、餅乾、麵包等。大家更可以加入牛油果，令醬汁變得更濃郁。

材料：羅勒葉 80g／松子 30g／蒜頭 3g／芝士粉 2大匙

鹽 1/3小匙／檸檬汁 1小匙／橄欖油 150cc／黑胡椒粒 4-5粒

1. 將羅勒葉洗淨並瀝乾水。

2. 將羅勒葉及其餘材料放入攪拌機打勻。

3. 打好後最長可保存一至兩週。

【黃醬—南瓜醬】

南瓜亦是西餐中常見的材料之一，除了用來煮湯及沙律之後，它自帶的天然甜味亦非常適合用來做成意粉醬。既可以吃到濃郁的南瓜醬，又不會有厚重負擔感！

材料：南瓜 100g／牛奶 200cc／鹽 適量／黑胡椒 適量

1. 將南瓜削皮及切薄片。

2. 南瓜下鍋，加入牛油翻炒。

3. 倒入牛奶後，一邊用湯匙攪拌及弄碎南瓜，以小火煮軟為止。

4. 如果想醬汁變得更綿密的話，可以放冷後再倒入攪拌機打勻。

5. 再加入鹽及黑胡椒調味即可。