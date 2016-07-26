東京奧運｜程小雅20公里競走獲35名 中國劉虹4戰奧運獲銅牌

在札幌舉行的東京奧運競走項目，香港的程小雅在女子20公里競步獲第35名。而意大利的Antonella Palmisano獲得冠軍，中國的劉虹取得第3名。

競走項目今日(6日)是第2日的比賽，先後進行男子50公里及女子20公里的競步賽。香港的程小雅在女子組賽事，雖然首2公里只得第51位，但程小雅不斷逐步向前走，至最後2公里已追到上第36位，之後更再進一步，最終以1小時37分53秒的成績，在58位選手中獲得第35名，與第1位的意大利選手相差8分41秒。

意大利選手摘金

至於冠軍為意大利的Antonella Palmisano，這位30歲的競步選手，2017年世界錦標賽獲季軍，亦是里約奧運20公里競走第4名。而上屆金牌得主，中國的劉虹僅得銅牌，她自2008年起已第4次出席奧運，並取得1金2銅的成績。而今早的男子50公里競步，則由波蘭的Dawid Tomala贏得金牌。

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