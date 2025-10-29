不再只係老人病？現代人久坐、睡眠差 「骨質疏鬆」提前搵上門！

如果不及早「存骨本」，隨著年齡漸長，骨質會慢慢流失，可能造成骨質疏鬆症，再不盡快處理，一旦發生骨折將嚴重影響生活品質！復健科王竣平醫生指出，骨質疏鬆也因此常被認為是老人病，但由於現代人生活習慣改變，年輕人、中年人壓力大、少運動，營養攝取不均衡，也可能成為骨質疏鬆高風險族群。他也整理出5個容易被忽略的骨質流失原因，提醒大家及早留意骨骼健康。

現代生活 3 大隱形殺手 成骨骼健康威脅

骨頭不像肌肉會出現明顯疼痛，骨質常常是無聲無息地流失，發生骨折時其實問題已經累積很久。王竣平醫生表示，現代人最常見的骨質流失原因就是缺乏負重運動和久坐不動。他解釋，骨骼需要適度負重與刺激才能維持強度，而久坐、缺乏活動易讓骨質慢慢流失，提醒特別是上班久坐族群要注意日常活動量充足。

營養攝取不足也是重要因素。王醫生指出，鈣是骨骼的基本建材，維生素D則有助吸收，但現代人飲食中經常缺乏乳製品、深綠蔬菜或堅果，加上長期不曬太陽也會讓吸收效率變差，形成骨質流失的惡性循環。

現代人普遍面臨生活壓力大、缺乏睡眠，王醫生說明，壓力會干擾內分泌與骨骼代謝，睡眠不足則讓骨頭無法進行修復，自律神經失調也會影響骨質穩定性，對骨骼都是負面影響。

長期服藥、有家族史應警惕 醫說明骨質疏鬆風險

此外，慢性疾病患者或長期服藥者也要注意骨質健康。王竣平醫生表示，某些藥物如類固醇、胃藥、甲狀腺素等會影響骨密度，慢性發炎疾病也可能加速骨質流失，建議有長期用藥需求的患者要定期檢查骨質狀況。

針對有家族骨質疏鬆病史者，王竣平醫生提醒，雖然骨質疏鬆不是直接遺傳，但如果家人曾因跌倒骨折或被診斷骨質疏鬆，代表體質風險較高，建議提早留意生活保健與飲食補充。