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健康
2023-11-15 17:30:51

清熱氣｜點分虛火定實火？中醫介紹清熱解毒湯水、食物及涼茶

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清熱解毒｜熱氣點算好？點分虛火定實火？中醫介紹清熱湯水、食物及涼茶

清熱解毒｜熱氣點算好？點分虛火定實火？中醫介紹清熱湯水、食物及涼茶

「熱氣」意指人體過度「燃燒」，造成「上火」現象，而熱氣可能會導致心悸失眠、胃痛、咳嗽黃痰、口苦咽乾等症狀。因此，人體需要清熱才可回復水火、陰陽平衡的健康收狀態。蔡嘉麗中醫師便為大家講解3個清熱方法。撰文：Bowtie團隊

甚麼是「熱氣」? 熱氣都分「虛」/「實」?

「火氣」是中醫的術語，亦即體內的氧化產能強度，適度的「火」可燃燒產能，供應人體的基礎代謝及日常的能量所需。健康狀態下，身體處於水火平衡，亦即陰陽平衡狀態。

過度的「火」則屬病態，即「上火」，坊間稱爲「熱氣」，即人體過度「燃燒」。熬夜、長時間工作不休息等，體能的過耗、過勞，人體為應急而啟用戰備物資、提昇代謝率，日久便產生「上火」現象，就像火持續燃燒，燒杯中的水逐漸消耗，又沒有再添加水的情況下，火因而相對旺盛，因過勞所致的稱作「虛火」；又或者喜食燥、辣、燒烤、油炸物，或情志不暢，氣滯化火，致體內毒素或促燃燒物質增加，加速體內燃燒，引發「上火」，就像再增加一個本生燈在下面燒水使燒杯中的水快速消耗，其所致的稱作「實火」。

 

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熱氣有甚麼症狀?

上火/熱氣是因為人體陰陽失衡，內火旺盛，在不同的臟腑器官就有不同的症狀表現：

  • 如心火過剩就會心悸失眠、心煩；
  • 胃火大就有胃痛、大便乾結、口臭等症狀；
  • 肺火旺可以有咯血、咳嗽黃痰等症狀；
  • 肝火旺可見面紅目赤、口苦咽乾、脇肋疼痛、煩躁易怒、頭痛耳鳴；
  • 腎火一般由腎陰虛引起，故多為虛火，可見手足心熱、失眠、口乾、潮熱盜汗、眩暈、反覆發作的口腔潰瘍、尿路感染、便黃、腰膝酸軟等。

虛火及實火的分別

實火

虛火

身體的陽亢火盛，症見身熱、多汗、煩渴、燥狂、面紅目赤、或咯血，衄血、舌紅苔黃燥、脈數有力

多因陰液虧損，多見於慢性消耗性疾病，可見煩燥失眠，夢遺失精，五心煩熱，兩顴潮紅，盜汗、咳嗽痰血、舌紅絳苔少，脈細數或虛數等。
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熱

天氣愈炎熱愈易受溫熱之邪。

熱氣的原因

  1. 天氣炎熱，外受溫熱之邪
  2. 飲食不當，喜食煎炸辛辣，肥甘厚味，脾胃積熱
  3. 肝主疏泄，心情不暢，肝鬱化火，或憂思過度，思則氣結，氣結日久，生熱化火
  4. 發熱病後期，傷及陰液，或久病虛勞，陰分虧損，或房事過度，夜夜笙歌，或先天稟賦不足，腎陰虧虛而火旺

 

「清熱」的原理

中醫會使用清熱藥，滋陰降火的藥物來清熱，以《內經》「熱者寒之」及《本經》「療熱以寒藥」的原則指導用藥。清熱藥的藥性寒涼，具有清熱瀉火、燥濕、涼血、解毒及清虛熱等功效。

本類藥物主要用於表邪已解、内熱熾盛之證，如外感熱病，高熱煩渴，溫熱泄痢，溫毒發斑，癰腫瘡毒及陰虛發熱等。其原理就像消防員救火一樣，用不同的介質針對不同的火種，已達致滅火之效。

 

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清熱的飲品及食物介紹

湯水介紹 

  • 苦瓜紅豆豬骨湯

【原料】苦瓜（雷公鑿）1 條，紅豆 30g，排骨 500g，生薑 4 片

【方法】紅豆泡 7 – 8 個小時（可前天浸泡過夜），排骨洗淨後汆水備用。苦瓜洗淨去瓤切厚片，用鹽醃片刻。用清水將苦瓜浸泡片刻然後洗淨瀝乾水分備用。

鍋內加入 1 公升清水，加入上述材料，大火水滾後轉小火，去沫，煮一小時後加鹽調味，適溫服用。

【功效】清熱解毒祛濕。

清熱飲品/ 涼茶介紹 

  • 苦瓜茶

【原料】鮮苦瓜 1 個，綠茶適量

【方法】將苦瓜上端切開，去瓤，裝入綠茶，掛於通風處。陰乾後，將外部洗淨，擦乾，連同茶葉切碎，混匀。每次取 10 克，放入保溫杯中，以沸水冲泡，蓋後焗半小時，慢慢飲用。

【功效】清熱解暑，除煩止渴。適用於實熱證。脾胃虛寒，易腹瀉，孕婦小兒慎服。

  • 增液茶

【原料】玄參 5g，麥冬 5g，地黃 5g，胎菊 5g

【方法】將上述材料洗淨，加入 350ml 沸水焗泡半小時，待涼可加入蜂蜜適量，攪拌後慢慢飲用。

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苦瓜 綠豆

清熱食物介紹

  • 綠豆：味甘性寒，無毒，具有清熱消暑，利尿消腫，潤喉止渴及明目降壓的功效。
  • 荷葉：味苦平。具有清暑利濕、升發清陽、涼血止血等功效。現代研究表明，荷葉也有降血脂作用，所以很多減肥、降脂、祛痘產品中都含有荷葉。
  • 苦瓜：性寒味苦。具有清涼解渴、清熱解毒、清心明目、益氣解乏、益腎利尿的作用。苦瓜中含有多種維生素、礦物質，含有清脂、減肥的特效成分，可以加速排毒。研究發現其有降血糖、抗病毒及防癌的功效。

 

1. 我們常說「熱毒」、「清熱解毒」，究竟「毒」是什麼？

毒即體內或體表的毒素，在中醫學指邪氣聚集日久，形成對人體造成損害的有毒物質。

外毒

内毒

火熱之邪熾盛之極，可以聚而成「熱毒」。

人體在代謝過程中，所產生的各種代謝廢物。

傳染病流行，病毒侵犯人體。

人體正常所需的生理物質，由於代謝障礙超出其生理需要量而轉化為致病物質形成毒，如血糖、血脂過高。

生理性物質在不應存在的部位也成為一種毒，如長期暴飲暴食營養過盛導致的食積等。

這些「毒」可損害人體健康，透過清熱解毒的治療方法，可讓身體將有毒病理物質排出，重建人體排毒功能，恢復健康。

2. 放涼高溫食物才進食都可以減少熱氣?

食物溫度太冷或是太燙，對腸胃道來說都並非好事。食物高溫刺激食道壁黏膜，可導致細胞病變，而有熱氣的感覺，故進食熱食時可慢慢吹涼再吃或攤涼後再進食。

3. 除了從飲食入手，有甚麼中醫療程可以清熱?

中醫師在四診合參的基礎上，找出你的體質，以及了解發病機理及病位，透過中藥拔罐針灸均可以解除熱氣的症狀，並從根本長期調治，讓身體回復穩態平衡。

4. 飲涼茶（如廿四味）就可以清熱解毒？

廿四味有清熱解毒功效，可緩解煩熱口乾、牙肉腫痛等實熱證症狀。然而，此類寒涼飲品不適宜每天飲用，過度清熱會削弱脾胃之陽氣，脾胃為後天之本，出現怕冷、頭暈、精神欠佳、小便頻繁、泄瀉、腹痛等症狀，坊間常有人說「虛不受補」，亦是因爲脾胃運化吸收功能減弱而引致的問題，故脾胃虛寒、患有風寒感冒或虛熱人士，飲用涼茶後來，病情更可能惡化。

另外，現在大部分人可在炎炎夏日開冷氣，很少真正實熱證的人，所以在飲用涼茶前，建議先向中醫師了解個人體質，以免衍生他病。長者、小童、孕婦、經行期間婦女、血壓低或長期病患者都應慎服涼茶。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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