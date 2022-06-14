通波仔原理、手術過程、風險及收費 能減少冠心病病發率？

心臟病是香港的第三號殺手，當血脂等物質在動脈內壁積聚，令血管收窄則會影響血液流動，引發心肌硬塞、心絞痛等冠心病。為舒緩血管阻塞，患者可進行「通波仔」手術（Angioplasty），有助擴張血管，減低心臟病發的機會。到底「通波仔」的原理及手術程序是怎樣的？幾時需要「通波仔」？ 本文轉載了Bowtie醫療資訊團隊的文章，由心和醫療心臟科專科醫生—甄振庭分享關於「通波仔」手術的資訊，與讀者一起了解「通波仔」的原理及手術程序、手術風險等須知。

「通波仔」的原理及手術過程 「通波仔」手術用導管把氣球放入動脈，醫生會先利用穿刺皮膚方法將導管放入腹股溝之股動脈或手腕橈動脈，再利用 X 光技術引導導管進入心臟。氣球通常會與冠狀動脈支架一起進入血管。進入後，氣囊會在血管中張開，重新撐開血管，並以冠狀動脈血管支架維持血管通道。 通波仔手術過程如下： 護士會預先為病人插上靜脈注射器和導管，並注射局部麻醉藥 護士會在病人胸口貼上電極以便監察心率及心跳，並戴上血氧量監察器 醫生利用穿刺技術，把導管在大腿內側（腹股溝）或手部進入動脈或靜脈，然後在Ｘ光引導下將導管送入心臟 醫生會注射顯影劑拍攝 X 光片，檢查血管收窄的程度 醫生會將一條幼微鋼絲通過收窄的位置 以鋼絲作引導，把球囊導入收窄點，然後打開球囊，使血管擴張 放入合適的支架，以保持血管擴張 球囊會被縮小抽出，而支架則會留在病人體內 手術完成後，醫生會取出動脈內的導管。病人需要多飲水將顯影劑從尿液排出。一般情況下，翌日便可出院。如病人手術後發現胸口痛或傷口滲血，應立即通知醫護人員。