英國通脹｜英網民鑽研慳錢攻略 觸及「慳到盡」底線 行唔行得通？

慳錢攻略、日常生活慳錢方法、帶飯食譜……上網查這些事並非香港人的「專利」,近期英國通脹嚴重,燃料及食品價格急升,亦令當地愈來愈人急謀省錢方法。近日當地有一則尋求慳錢方法的貼文,引發網民爭相獻計,有些是見慣見熟的老招數,但當中也有值得「貼堂」的建議,執行起來可能有點慘,但可能行得通?

英國通脹|英國版「親子王國」慳錢po惹熱議

近日有人在英國版「親子王國」mumsnet出po,詢問「最別出心裁的慳錢方法」,旋即引爆留言兼上報。《每日郵報》報道,樓主拋磚引玉,稱因為電費貴,所以她正考慮帶電子器材返公司充電,甚至在公司煲水,再放入保溫壺帶回家,同時建議大家直接在賀卡工廠買平價賀卡、在慈善商店選購禮物,省回一點送禮費用;亦建議購買大包裝的穀物早餐,慳伙食費。

英國通脹|網民獻計慳錢 聖誕採「交換禮物」摸式

貼文於本月28日發布,短短兩日已有28頁留言!較正路的建議包括如樓主所說,盡量利用當地的慈善商店、加快洗澡速度、用洗衣粉而不用通常較貴的洗衣液、減少購買衣服、購物時計算清楚貨品的是否真的愈大份愈便宜,以及不用的電器要關掉備用狀態電源等。「中級版」建議則有上健身室時順道洗澡及吹頭、用太陽能手機充電器、衣服脫水時使用較低速度慳電、不買聖誕卡、不送禮物給已成年的家人,又或在聖誕節買禮物給家人時,採用「交換禮物」方法,不用給全部人送禮等。

英國通脹|買7日餸 分8日食

較為發人深省意見,則是一次採購7天份量的糧食,並把一周分成8日,第8日是吃每日煮淨或吃淨、雪櫃內的「餸頭餸尾」(day 8 use up all the odd bits and pieces in the fidge),指一年下來可省回6星期的伙食費。另外也有人建議吃素,認為既省錢亦環保,指一些乾的豆類尤其便宜,大可一周煮一次扁豆,取代吃咖喱。

英國通脹|冬天熄雪櫃 食物擺出屋外

其中一名網民的建議值得貼堂,原因是有創意得來但又似乎可行,接近「慳到盡」,建議包括︰冬天時全屋只有一間房(如客廳)開暖氣,全家人未睡前只聚集在該處;睡覺時搵人「孖鋪」取暖;吃罐頭時,原罐享用不加熱,只用一隻湯匙,慳燃料費水費;去超市詢問經理何時會棄置過期食物,伺機拾取;冬天時索性關掉雪櫃電源,把食物放入盒,擺出屋外保冷。

盤點英國網民慳錢攻略︰

.帶電子器材返公司充電

.在公司煲水,放入保溫壺帶回家

.在慈善商店選購禮物

.減少買衫

.購買大包裝穀物早餐

.購物時計清楚貨品的重量及價錢,是否愈大份愈平

.加快洗澡速度

.做gym時順道沖涼吹頭

.用洗衣粉,不用洗衣液

.衣服脫水時使用較低速度

.關掉電器的備用狀態電源

.用太陽能手機充電器

.不開電視及收音機

.不買聖誕卡,聖誕節買禮物給家人時,採「交換禮物」方法,不用給全部人送禮

.不送禮物給已成年的家人

.採購糧食時計7日份量,第8日吃每日煮淨或吃淨的「餸頭餸尾」

.食齋,乾的豆類尤其便宜,可每周煮一次扁豆代一餐

.吃罐頭時不加熱,不用碗,原罐吃

.全屋只有一間房開暖氣,全屋人睡前只准留在該處

.睡覺時搵人「孖鋪」取暖

.不開燈,點蠟燭,有光兼取暖

.冬天關掉雪櫃電源,把食物入盒,擺出屋外保冷

.停用寬頻,到圖書館、酒店大堂或教堂上網

.去超市執過期食物