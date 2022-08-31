英國通脹｜英網民鑽研慳錢攻略 觸及「慳到盡」底線 行唔行得通？

慳錢攻略、日常生活慳錢方法、帶飯食譜……上網查這些事並非香港人的「專利」，近期英國通脹嚴重，燃料及食品價格急升，亦令當地愈來愈人急謀省錢方法。近日當地有一則尋求慳錢方法的貼文，引發網民爭相獻計，有些是見慣見熟的老招數，但當中也有值得「貼堂」的建議，執行起來可能有點慘，但可能行得通？

英國通脹｜英國版「親子王國」慳錢po惹熱議

近日有人在英國版「親子王國」mumsnet出po，詢問「最別出心裁的慳錢方法」，旋即引爆留言兼上報。《每日郵報》報道，樓主拋磚引玉，稱因為電費貴，所以她正考慮帶電子器材返公司充電，甚至在公司煲水，再放入保溫壺帶回家，同時建議大家直接在賀卡工廠買平價賀卡、在慈善商店選購禮物，省回一點送禮費用；亦建議購買大包裝的穀物早餐，慳伙食費。

英國通脹｜網民獻計慳錢 聖誕採「交換禮物」摸式

貼文於本月28日發布，短短兩日已有28頁留言！較正路的建議包括如樓主所說，盡量利用當地的慈善商店、加快洗澡速度、用洗衣粉而不用通常較貴的洗衣液、減少購買衣服、購物時計算清楚貨品的是否真的愈大份愈便宜，以及不用的電器要關掉備用狀態電源等。「中級版」建議則有上健身室時順道洗澡及吹頭、用太陽能手機充電器、衣服脫水時使用較低速度慳電、不買聖誕卡、不送禮物給已成年的家人，又或在聖誕節買禮物給家人時，採用「交換禮物」方法，不用給全部人送禮等。

英國通脹｜買7日餸 分8日食

較為發人深省意見，則是一次採購7天份量的糧食，並把一周分成8日，第8日是吃每日煮淨或吃淨、雪櫃內的「餸頭餸尾」(day 8 use up all the odd bits and pieces in the fidge)，指一年下來可省回6星期的伙食費。另外也有人建議吃素，認為既省錢亦環保，指一些乾的豆類尤其便宜，大可一周煮一次扁豆，取代吃咖喱。

英國通脹｜冬天熄雪櫃 食物擺出屋外

其中一名網民的建議值得貼堂，原因是有創意得來但又似乎可行，接近「慳到盡」，建議包括︰冬天時全屋只有一間房(如客廳)開暖氣，全家人未睡前只聚集在該處；睡覺時搵人「孖鋪」取暖；吃罐頭時，原罐享用不加熱，只用一隻湯匙，慳燃料費水費；去超市詢問經理何時會棄置過期食物，伺機拾取；冬天時索性關掉雪櫃電源，把食物放入盒，擺出屋外保冷。

盤點英國網民慳錢攻略︰

．帶電子器材返公司充電

．在公司煲水，放入保溫壺帶回家

．在慈善商店選購禮物

．減少買衫

．購買大包裝穀物早餐

．購物時計清楚貨品的重量及價錢，是否愈大份愈平

．加快洗澡速度

．做gym時順道沖涼吹頭

．用洗衣粉，不用洗衣液

．衣服脫水時使用較低速度

．關掉電器的備用狀態電源

．用太陽能手機充電器

．不開電視及收音機

．不買聖誕卡，聖誕節買禮物給家人時，採「交換禮物」方法，不用給全部人送禮

．不送禮物給已成年的家人

．採購糧食時計7日份量，第8日吃每日煮淨或吃淨的「餸頭餸尾」

．食齋，乾的豆類尤其便宜，可每周煮一次扁豆代一餐

．吃罐頭時不加熱，不用碗，原罐吃

．全屋只有一間房開暖氣，全屋人睡前只准留在該處

．睡覺時搵人「孖鋪」取暖

．不開燈，點蠟燭，有光兼取暖

．冬天關掉雪櫃電源，把食物入盒，擺出屋外保冷

．停用寬頻，到圖書館、酒店大堂或教堂上網

．去超市執過期食物