上然懶人包｜一文睇清生活配套、示範單位及價單 加購開放式低至88萬(多圖有片)｜大埔新盤

上然付款計劃 (A)100天 即供優惠付款計劃 ( 照售價減 11%) 買方須於簽署臨時合約時繳付相等於成交金額5%作為臨時訂金。 買方須於簽署臨時合約後45天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後100天內繳付成交金額90%作為成交金額餘款。 (B)100天 一按付款計劃 ( 照售價減9 %) 買方須於簽署臨時合約時繳付相等於成交金額5%作為臨時訂金。 買方須於簽署臨時合約後45天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後100天內繳付成交金額90%作為成交金額餘款。 (C) 建築期付款計劃 ( 照售價減9 %) 買方須於簽署臨時合約時繳付相等於成交金額5%作為臨時訂金。 買方須於簽署臨時合約後45天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於賣方有能力將住宅物業有效轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後14內繳付成交金額90%作為成交金額餘款。 (D) 建築期二按付款計劃 ( 照售價減 5%) 買方須於簽署臨時合約時繳付相等於成交金額5%作為臨時訂金。 買方須於簽署臨時合約後45天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後100天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後180天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於賣方有能力將住宅物業有效轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後14內繳付成交金額80%作為成交金額餘款。 (E) 輕鬆建築期一按付款計劃 ( 照售價減 3%) 買方須於簽署臨時合約時繳付相等於成交金額5%作為臨時訂金。 買方須於簽署臨時合約後45天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後100天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於簽署臨時合約後180天內再付成交金額5%作為加付訂金。 買方須於賣方有能力將住宅物業有效轉讓予買方一事向買方發出通知的日期後14內繳付成交金額80%作為成交金額餘款。 (F) 一「家」一付款計劃 三房或四房買家加購開放式單位，可享額外140萬或150萬元優惠，一個三房或四房僅可加購一個開放式單位。

上然示範單位 萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期共設4個交樓標準示範單位，戶型涵蓋一房至三房一套，實用面積301至713方呎。 第 2 座 8 樓 C6 室 301 方呎一房 以第2座8樓C6室為藍本改造的一房示範單位，單位實用面積為301方呎，與工作平台合併的露台寬闊，共達40方呎，成為室內居室的延伸，引入室外自然光線及翠綠山景，令廳區更加明亮通透；長方形客飯廳最長處約4.9米，闊約2.3米，間隔方正實用；單位大門旁隨樓附有多功能的木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，讓戶主放置鞋履及各式家居物品，時尚美觀及實用性兼容。 開放式廚房設計時尚，設有清新Forest Green森林綠色的嵌入式高身廚櫃及L型工作枱面，提供充分收納空間；廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃及Intrix多功能淨水器連水龍頭；浴室洗手盆鏡櫃採用圓角設計，雅緻柔和，櫃內細心配置電插座，並設有層架，周詳安排迎合戶主日常所需。 第 2 座 6 樓 B1 室 713 方呎三房 以第2座6樓B1室為藍本改造的三房示範單位，實用面積為713方呎，客飯廳連接共39方呎的特大露台連工作平台，採用落地大玻璃趟門設計，增加客飯廳採光度及可延伸室內空間；長方形客飯廳最長處約7.4米，闊約2.7米，間隔方正實用；單位大門旁隨樓附有特大木紋鞋櫃、半身鏡及特色裝飾燈，方便住戶放置鞋履、各式家居物品及於出門前整理儀容。廚房置有清新Forest Green森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，為住戶提供充足收納空間。 單位浴室及主人房浴室採用明廁設計，有助於空氣循環，保持新鮮空氣流通；兩個浴室均配備歐洲品牌高級配件，而主人房浴室以錫灰色作設計主調，配置長方形大浴缸，搭配流暢的線條設計，盡顯時尚簡約。客飯廳、特大露台連工作平台及三間睡房享同一座向，朝向南方，窗外綠意盡收眼底。主人房的設計寬敞方正，設有大面積玻璃窗引入自然光，營造出明亮通透而優雅的居住氛圍。另外兩間睡房間隔同樣實用，戶主可以靈活規劃睡房布局，迎合住戶在不同階段的需要。 上然示範單位｜一房及三房設綠色系櫥櫃 廳房同坐向 營造明亮氛圍(多圖有片)｜大埔新盤

第 2 座 8 樓 D2 室 428 方呎兩房開廚 以第2座8樓D2室為藍本改造的兩房開放式廚房單位，實用面積428方呎，客飯廳外連共40方呎的特大露台合併工作平台，成為室內居室的延伸；特大露台合併工作平台面向南方，住戶可擺放小型桌椅或綠色植物；客飯廳最長處約約6.1米，闊約2.5米，間隔方正實用，牆身兩側均配置電視插座。 單位內外設計融合，附設的多功能木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃；開放式廚房附有的U型Island Table採用色調淡雅的石紋設計，住戶除可在Island Table享用豐盛美食之外，也可作為工作檯面使用。兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性；主人睡房預留到頂衣櫃位置，方便日後裝修和設置各類收納空間，滿足現代生活的便利需求。 第 2 座 6 樓 B3 室 475 方呎兩房梗廚 以第2座6樓B3室為藍本改造的兩房梗廚單位，實用面積475方呎，客飯廳連接共38方呎的特大露台連工作平台，廣納自然光線；長方形客飯廳最長處約6.4米，闊約2.5米。梗廚設有清新(Forest Green)森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，提供充足收納空間。 單位浴室採用明廁設計，增加採光及加強通風，洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座，並且內設層架，方便住戶擺放風筒、香薰等家電或擺設；兩間睡房以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性；主人睡房寬敞方正，並已預留位置放置衣櫃。所有房間均設有大幅玻璃窗。 上然示範單位｜428呎及475呎兩房即睇！開放式廚房連U型Island Table(多圖有片)｜大埔新盤 示範單位地址：長沙灣元州街388號肇如大廈2樓

上然會所、生活配套、交通及校網 「上然」整個發展項目的會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬方呎，設有「Garden Club」，「MountainClub」，「Sky Club」三大區域，共提供逾50項設施。 「Garden Club」位處第3座，通過兩組扶手電梯組成的「光影長廊」後，便抵達會所大堂，第二個區域「Mountain Club」位處第5至第7座之間，設有長約50米的「室外度假式露天泳池」及長約25米的「室內恆溫泳池」雙泳池設施。位處於第6座頂層及天台的「Sky Club」，擁三個不同主題設計的宴會廳「臻然廳」、「尚然廳」及「萃然廳」。 項目更設有廣闊的戶外休憩空間，除了有布局錯落有致、逾100種花卉植物的各式園林如「花漾雅臺」、「翠嶺花園」、「Le Mont Garden」之外，亦有大量精心打造的戶外設施，包括長約200米的「戶外環迴緩跑徑」、長約14米及高約8米的「童趣滑梯」、「童搖樂園」及「童夢山丘」等。 「上然」鄰近港鐵大埔墟站，约3分鐘車程可達，一綫東鐵貫通南北，南至港九核心商業區，大約半小時直達金鐘；北抵深圳福田口岸、羅湖口岸。另外，住戶可乘坐20S小巴前往東鐵線大埔站。項目亦鄰近新達廣場購物商場及大埔超級城等區內商場。校網方面，小學為84校網，中學為大埔區。 即睇大埔上源最新資訊 (House730)