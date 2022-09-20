天水圍新盤｜新地會為會員提供Wetland Seasons Bay第3期雙重置業禮賞

新界區再迎新盤銷售，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期落實周四(22日)首輪推售80伙，新地代理總經理胡致遠表示，截至今日(20日)中午12時，已錄約1,200票，超額認購14倍，明日(21日)中午截票，同日晚上進行抽籤。

新地會董事總經理謝文娟指，新地會為會員呈獻Wetland Seasons Bay第3期置業禮遇，購買該盤單位可享樓價1%折扣優惠；此外，只要在今年10月9日或之前成功遞交購樓意向登記及同時成為新地會「珍惜．愛家人」Facebook專頁的粉絲，便有機會獲得100 Point Dollar(等同25,000 The Point積分，須以積分兌換Point Dollar)，名額500名，先到先得。

同系列 2 期連沽 3 伙別墅戶 套現逾 4220 萬

胡致遠稱，同系Wetland Seasons Bay第2期新錄3宗別墅單位成交，合共涉資4,220.58萬元，成交價介乎1,088.19萬至1,609.62萬元，呎價介乎13,150元至14,375元。其中別墅RV7地下A室，實用面積1,158方呎，連887方呎花園，採五房間隔，成交價1,609.62萬元，呎價13,900元。胡致遠透露，該盤現尚餘6伙別墅單位待售，計劃短期內再加推單位應市。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。