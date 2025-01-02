叱咤頒獎禮完整賽果 姜濤隔年重奪最喜愛的男歌手/鄭秀文重上頒獎台

第二位：間歇性休眠 - JACE 陳凱詠

第三位：九秒九 - 容祖兒

第四位：回憶半分鐘 - 雲浩影

第五位：至少做一件離譜的事 - Kiri T

第六位：藝術 與 科學 - 林奕匡、黃妍、葉巧琳

第七位：黑玻璃 - 洪嘉豪

第八位：Hey Hey OK! - Anson Lo 盧瀚霆

第九位：戀愛路之死 - 陳健安

第十位：小心碰頭 - MC 張天賦

MIRROR成員五強佔三席 截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！

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「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》