叱咤2024｜叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後五強　MIRROR三子撼林家謙洪嘉豪（不斷更新）

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男/女歌手」方面，YT周殷廷、Serrini被睇高一睇。

MIRROR成員五強佔三席 截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！

不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。

八強均是全男班陣容 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》，而原本十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR 的《SSS》齊齊出局，目前八強均是全男班陣容。 「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強走勢 周殷廷COLLAR出局變全男班陣容