叱咤2024｜叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後五強　MIRROR三子撼林家謙洪嘉豪（不斷更新）

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男/女歌手」方面，YT周殷廷、Serrini被睇高一睇。
MIRROR成員五強佔三席
截至12月20日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強佔三席是MIRROR成員，分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤的《好得太過份》，洪嘉豪則憑《黑玻璃》大熱入圍，而林家謙唱出的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦同樣躋身五強。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2025年1月1日在2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最愛！
不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。
八強均是全男班陣容
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強分別為盧瀚霆的《Hey Hey OK!》、張天賦的《小心碰頭》、陳卓賢的《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、張敬軒《青春告別式》、呂爵安《油麻地莎士比亞》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》，而原本十強的周殷廷的《三生有幸》及COLLAR 的《SSS》齊齊出局，目前八強均是全男班陣容。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」八強走勢 周殷廷COLLAR出局變全男班陣容
MIRROR成員十五強走勢佔六首
投票截至12月11日下午3時，十五強走勢分別為《0.1秒後的世界》（陳蕾）、《Hey Hey OK!》（盧瀚霆）、《SSS》（COLLAR）、《小心碰頭》（MC張天賦）、《三生有幸》（Yan Ting周殷廷）、《月居人》（柳應廷）、《以孤獨命名》（陳卓賢）、《至少做一件離譜的事》（Kiri T）、《好得太過份》（姜濤）、《青春告別式》（張敬軒）、《油麻地莎士比亞》（呂爵安）、《偽映畫預告》（江𤒹生）、《黑玻璃》（洪嘉豪）、《普渡眾生》（林家謙）、《還有一艘救生艙》（炎明熹）。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢 洪嘉豪《黑玻璃》迎戰六鏡仔
十五強走勢佔六首為MIRROR成員的個人單曲，而洪嘉豪今年大熱的《黑玻璃》及Kiri T的《至少做一件離譜的事》均順利入圍，還有林家謙為電影《破．地獄》唱出的主題曲《普渡眾生》，而MC、YT、軒仔、COLLAR及炎明熹亦有作品殺入最後十五強。