鄭中基演唱會2024｜AK自薦做嘉賓 攜《龍咁威》DVD求簽名：我細細個就睇

鄭中基(Ronald)昨晚(18日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第五場，Ronald請來MIRROR成員AK(江𤒹生)做嘉賓，而且是由AK自薦，他還趁機自肥，攜帶了《龍咁威》的DVD問偶像攞簽名，並高呼「我細細個就睇！」Ronald的14歲女兒亦有做嘉賓，父女檔合唱《My Only One》。

來到尾二場次，Ronald即興與觀眾互動，fans跟着Ronald的指揮舉起雙手，連成一個萬人Wave的畫面，場面十分壯觀。來到演唱會中段，AK在fans的芳芳吶喊中出場一同逗利是，Ronald說：「其實演唱會本身唔諗住搵嘉賓㗎，係因為AK自薦做嘉賓，我又諗冇理由一場有一場冇，所以咁多場都有嘉賓要多謝AK。」二人一同合唱《緣份無邊界》，唱畢AK更取出《龍咁威》的DVD，請求Ronald簽名，AK說：「我細細個就睇！可以珍藏！多謝大佬！」查實AK去年曾在Ronald的機動電視台RTV節目的「4D恐怖大整蠱」中，與Ronald夾扮嬲大玩「反整蠱」。