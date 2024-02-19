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娛樂
2024-02-19 14:00:53

鄭中基演唱會2024｜AK自薦做嘉賓 攜《龍咁威》DVD求簽名：我細細個就睇

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AK帶備《龍咁威》DVD求鄭中基簽名。

AK帶備《龍咁威》DVD求鄭中基簽名。

鄭中基(Ronald)昨晚(18)紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第五場，Ronald請來MIRROR成員AK(𤒹生)做嘉賓，而且是由AK自薦，他還趁機自肥，攜帶了《龍咁威》的DVD問偶像攞簽名，並高呼「我細細個就睇！」Ronald的14歲女兒亦有做嘉賓，父女檔合唱《My Only One》。

AK追星成功，獲鄭中基在紅館台上簽名。 AK與鄭中基合唱《緣份無邊界》。 AK狂收觀眾利是。

來到尾二場次，Ronald即興與觀眾互動，fans跟着Ronald的指揮舉起雙手，連成一個萬人Wave的畫面，場面十分壯觀。來到演唱會中段，AKfans的芳芳吶喊中出場一同逗利是，Ronald說：「其實演唱會本身唔諗住搵嘉賓㗎，係因為AK自薦做嘉賓，我又諗冇理由一場有一場冇，所以咁多場都有嘉賓要多謝AK。」二人一同合唱《緣份無邊界》，唱畢AK更取出《龍咁威》的DVD，請求Ronald簽名，AK說：「我細細個就睇！可以珍藏！多謝大佬！」查實AK去年曾在Ronald的機動電視台RTV節目的「4D恐怖大整蠱」中，與Ronald夾扮嬲大玩「反整蠱」。

鄭中基在演唱會中與囡囡Ｅｍｍａ合唱 鄭中基已第三次在紅館開騷。

被fans求婚

Ronald每晚都會抽一位現場觀眾送禮物，而今晚的送禮環節十分特別，選中了一位男粉絲，然後他突然求婚，「殺」眾人一個措手不及，Ronald就說：「我都幾勁喎！咁都揀得中，得啦，相機送俾你，影多啲靚相。」接住更唱出《無賴》，他說：「呢首歌送俾剛剛求婚成功嘅仁兄。」

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