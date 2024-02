鄭中基演唱會2024｜AK自薦做嘉賓 攜《龍咁威》DVD求簽名：我細細個就睇

鄭中基(Ronald)昨晚(18日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第五場,Ronald請來MIRROR成員AK(江𤒹生)做嘉賓,而且是由AK自薦,他還趁機自肥,攜帶了《龍咁威》的DVD問偶像攞簽名,並高呼「我細細個就睇!」Ronald的14歲女兒亦有做嘉賓,父女檔合唱《My Only One》。