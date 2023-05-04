【娛事者】睇演唱會要考牌？

MIRROR演唱會

8. 一般人看演唱會都是聽歌手唱歌，但有人是為了和歌手一起唱歌。當然，有時是歌手要求台下的觀眾一起合唱，又或把咪對着台下示意觀眾唱。適當地唱是沒問題，但我試過看一個演唱會，坐在我旁的人差不多由開場唱到完場，最厲害是他連沒歌詞的音樂也會哼出來，結果我是聽了一個由觀眾擔當主唱的演唱會。 9. 紅館另一規矩是「未經場館許可，表演期間不得攝影、錄音、錄影或作影視轉播」，但現在看演唱會，拍照和拍片都會是指定動作，更誇張的是一邊看演唱會，一邊做直播。場內保安一般都會不理觀眾拍照和拍短片，但若長時間拍片和直播，就或會被阻止。 張學友07年禁拍照惹爭議 10. 張學友07年在紅館開演唱會時，就曾試過嚴格執行場內不准拍照，那時觀眾是一舉機，便有保安前來制止，結果引起很大爭議，當時主辦人陳淑芬的解釋是不想有人把相片用作商業用途，如歌迷想要紀念，可買紀念品。 11. 美國女歌手雲妮侯斯頓（Whitney Houston）88年11月曾在紅館演出三場演唱會，她更因發現台下有觀眾拍照而罷唱。有次雲妮發現有觀眾拍照，她落台問這觀眾是否想合照，待他拿出相機後，雲妮竟即沒收，交給現場保安拆菲林，引來噓聲四起。

My Little Airport演唱會上年曾舉行演唱會。