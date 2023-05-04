【娛事者】睇演唱會要考牌？

1. 在香港的戲院看電影之前，都會播放一條睇戲的禮儀片，但為何看演唱會之前不會有這些片播呢？演唱會門票比戲飛賣得更貴，假若你在紅館睇騷時，坐在你附近的人有奇怪行為，其痛苦程度不會比在戲院遇到為低。
2. 韓國天團BLACKPINK三月在台灣高雄舉行演唱會時，就引發了一場看演唱會的「坐企之爭」。事緣BLACKPINK演出期間，有貴價前排座位的觀眾站起身，遮着後排觀眾的視線，且持續了四至五首歌的時間，令後排的人坐着又看不到，站着又給後面的人罵，結果令一排又一排的觀眾站起來。事後更在網上引發罵戰，有人覺得坐着的人，不懂得如何投入睇騒；亦有人覺得站着的破壞規矩，如想站，為何不買企位飛。
3. 其實香港流行歌手在紅館開的演唱會，都只會賣坐位，不會賣企位。外國樂隊或歌手在機場亞博場館演出，就會同時賣企位和坐位飛。而一些在戶外舉行的演唱會如Clockenflap，則是全企位，而看這類演唱會規限亦不多，邊看邊拿着啤酒飲也可以。
4. 在紅館看流行歌手的演唱會，由於是全坐位的關係，紅館的場地規則，就訂明「不得阻礙通道，或在通道上站立及/或跳舞」，但規則並沒有禁止觀眾在自己坐位站立看，只不准站在櫈上。有些歌手在唱快歌時，更會叫觀眾站起來跳舞。我認為一般合理的做法，如在歌手唱快歌時，觀眾站起來晃動身體跳舞，也是可接受，到唱慢歌就可坐下來。
五月天紅館騷的fans企到完場
5. 如全場演唱會，前面的人無論快歌及慢歌，都站着看的話，對後面的人肯定是一個災難，如有人真是有如此癖好，他應該買山頂位最後一行，這樣便不會影響他人，站幾耐都可以。
6. 雖然條例說在紅館看演唱會，不能站在通道，但相信大家都有試過，歌手encore完一次又一次，連場館都開大光燈時，有些熱情觀眾會湧到台前。而歌手環繞舞台和fans握手，觀眾也會不顧一切衝去台前。不過這些情況不是長時間如此，都可接受。
7. 但如不是流行歌手，而是樂隊的話，情況就有點不同。如台灣天團五月天在紅館歷年開的演唱會，入場的fans就會由開場企到完場，差不多全場觀眾都會站着看，反而不企的才是少數。不站立的觀眾，多數亦不會抱怨被人遮着視線。
8. 一般人看演唱會都是聽歌手唱歌，但有人是為了和歌手一起唱歌。當然，有時是歌手要求台下的觀眾一起合唱，又或把咪對着台下示意觀眾唱。適當地唱是沒問題，但我試過看一個演唱會，坐在我旁的人差不多由開場唱到完場，最厲害是他連沒歌詞的音樂也會哼出來，結果我是聽了一個由觀眾擔當主唱的演唱會。
9. 紅館另一規矩是「未經場館許可，表演期間不得攝影、錄音、錄影或作影視轉播」，但現在看演唱會，拍照和拍片都會是指定動作，更誇張的是一邊看演唱會，一邊做直播。場內保安一般都會不理觀眾拍照和拍短片，但若長時間拍片和直播，就或會被阻止。
張學友07年禁拍照惹爭議
10. 張學友07年在紅館開演唱會時，就曾試過嚴格執行場內不准拍照，那時觀眾是一舉機，便有保安前來制止，結果引起很大爭議，當時主辦人陳淑芬的解釋是不想有人把相片用作商業用途，如歌迷想要紀念，可買紀念品。
11. 美國女歌手雲妮侯斯頓（Whitney Houston）88年11月曾在紅館演出三場演唱會，她更因發現台下有觀眾拍照而罷唱。有次雲妮發現有觀眾拍照，她落台問這觀眾是否想合照，待他拿出相機後，雲妮竟即沒收，交給現場保安拆菲林，引來噓聲四起。
12. 現在看演唱會拍照實在是無可避免，但假若你前面一行的人，整場演出由頭到尾都拿着手機和iPad拍照，就會有一道螢光幕牆在你前面，尤如舞台效果般全程射着你，感覺其實不太好受。
13. 但不是所有演唱會都多人不停拍照，我看過的My Little Airport演唱會，便應該是我睇騷經驗中，最少觀眾在歌手表演期間拍照的一個演唱會，睇騷的人都比較克制，大都投入看，而不是不停拍照和拍片。
14. 現在不單止是觀眾在演唱會期間影相拍片，演出的歌手也會。歌手們現在時興在完場時拿手機自拍神器，轉身和台下觀眾及一眾樂手影大合照。歌手亦喜愛找人把特別嘉賓上台表演的片段拍下來，然後放上自己官方的YouTube頻道。
15. 近幾年有熱情fans更會帶巨型燈牌和大橫幅入場看演唱會，但周杰倫近日在中環海濱開的戶外演唱會，就訂明「螢光頭飾一率禁止配帶，大型燈牌、橫幅、行李、攝錄機等亦不能帶進場，免阻礙其他觀眾視線」，這做法不知會否之後有其他歌手演唱會效法。
陳奕迅炮轟觀眾最動氣
16. 看演唱會揮動螢光棒或吹氣棒，也是指定動作之一，但有些人會揮動得過分投入，我就試過被坐在後面的人揮吹氣棒扑中過幾次，幸好只是吹氣棒，沒有頭破血流。
17. 有些觀眾看演唱會時，會莫名其妙地大嗌，黃子華的名言是究竟觀眾入場是看表演者，還是看這些人嗌。最煞風景是當歌手唱慢歌時，在音樂過場位忽然聽到大叫聲如「我愛你」、「你好靚仔」，完全把歌曲的意境破壞。
18. 陳奕迅於2013年演出紅館個唱尾場時，曾連珠炮發轟觀眾，他見歌迷和他握手時，用手機拍照而感到不滿：「上載（照片）上網係咪咁重要？唔好意思，我有少少慶！」他又不滿觀眾大聲亂叫：「你不如問王菲借大聲公，聽唔到你講乜，溝通唔到！」到他唱快歌見歌迷沒站起身跳舞，突然單膝跪說：「皇上請起，一請、二請、三請。」見仍有歌迷未站起，他竟說：「原來係跛嘅！」這應該是香港演唱會史上，歌手對觀眾最動氣的一次。
娛事者：郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈