【娛事者】港式演唱會的ABC餐－郭靖言

《JJ20世界巡回演唱會香港站》

為何演唱會一定要有嘉賓?因這是港式演唱會的指定動作。港式演唱會的始祖,應該是麥當娜85年的「Virgin Tour」,娜姐這個演唱會影響了其後香港演唱會的製作,模式是每首歌都要「度啲嘢」。

香港的演唱會,85年前的如羅文、關正傑和徐小鳳演唱會,都是比較一板一眼,主要是表現歌藝。85年開始打後的梅豔芳和張國榮演唱會,開創了港式演唱會的新天地,着重聲色藝的唱跳舞台效果。近年郭富城、鄭秀文、容祖兒等一眾歌手的演唱會,都承繼了港式演唱會的特色。

HONG KONG, CHINA - JANUARY 31: (CHINA OUT) Singer George Lam (R) performs with singer Paula Tsui onstage during his concert on January 31, 2016 in Hong Kong, China. (Photo by ChinaFotoPress)***_***

Visual China Group via Getty Ima

MIRROR演唱會|Anson Lo盧瀚霆白衣登場 跳唱《Stranger》仲彈琴

至於甚麼是港式演唱會,簡單說,就是不會只穿一套衫、不會不請嘉賓、不會沒有舞蹈員、不會不安歌,以下就是港式演唱會的特色,我們現在看的中港台歌手演唱會,總有一、兩項會中:

1. 唱的歌很多時會重新編曲,就算是歌手的首本名曲,也要改,總之就不是唱片聽開的版本。秘訣是快歌變慢歌,慢歌變快歌,或將曲風完全改變,如R&B變搖滾,Hip Hop變電子。結果是觀眾聽頭二十秒,都不知是甚麼歌。

2. 不懂彈奏樂器的歌手,會找一種樂器學,以示歌手的努力不懈,如打鼓、彈琴、彈結他或拉小提琴,然後在演唱會中表演。

HONG KONG, CHINA - JUNE 11: Singer Karen Mok performs on the stage during Karen Mok The Ultimate Grand Slam Show on June 11, 2021 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

3. 一定要換好多衫,和着一些從來未著過的衫,男歌手或會着裙,女歌手越少布越好。造型要誇張,化妝要化到認不到本人為止。

HONG KONG, CHINA - FEBRUARY 19: Singer Gigi Leung performs on stage during her concert at Hong Kong Coliseum on February 19, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

4. 演唱會前要操fit節食,要減肥,方便在個唱中着少布的衫,男歌手可選擇露胸肌或腹肌,女歌手就露纖腰和起𦟌的手瓜。

HONG KONG, CHINA - MAY 11: Members of Hong Kong boy group Mirror perform on the stage in concert on May 11, 2021 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

HONG KONG, CHINA - SEPTEMBER 14: Singers Joey Yung (L) and Kenny Kwan perform on the stage in concert on September 14, 2019 in Hong Kong, China. (Photob by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

5. 會有一part如迷你舞台劇的表演,用幾隻歌去說一個故事。如果是演員,會用他唱的幾首電影主題曲串連。資歷深的,螢光幕會播出歌手不同年代的相片幻燈照。

HONG KONG, CHINA - NOVEMBER 27: Singer/actor Ekin Cheng Yee-kin performs during 'Here & Now Ekin in Concert 2022' at Hong Kong Coliseum on November 27, 2022 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

6. 用多首快歌,表演一組長達十幾分鐘的medley,和舞蹈員跳到甩肺。又可找一兩個性感女舞蹈員伴舞,火辣動作少不了,接吻互摸最好。

HONG KONG, CHINA - JULY 25: Members of boy band Mirror perform on the stage during a concert at Hong Kong Coliseum on July 25, 2022 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

欣宜演唱會尾場5度Encore 零嘉賓由頭唱到尾

7. 當場數多的話,每日都要找一個不同的嘉賓上台,和他先合唱一首,然後返回後台,讓嘉賓獨唱。但如自己是唱家班,便可反其道而行,一個嘉賓也不找,由頭到尾一個人唱晒。

HONG KONG, CHINA - JUNE 19: Actress Law Lan, actor Bowie Wu (aka Bowie Woo Fung), actress Nancy Sit Ka Yin and actor Kenneth Tsang Kong perform during Bowie Wu's concert on June 19, 2021 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

8. 可唱別人的歌,男歌手唱女歌手的歌曲,女歌手唱男歌手的歌曲。洋化的歌手,則會唱外國歌手的英文歌。

9. 若場數多可花錢,其中一部份可找管弦樂團伴奏。若不夠錢,就可改玩acoustic不插電,幾支結他就可以。

10. 要度喊位,作為感動觀眾的秘密武器。我看過最過分的演唱會,是每晚都喊,而且喊的位全部一樣。

11. 去到演唱會尾段,願意花錢的,就有煙花或噴火效果,平些就可以噴紙碎。

張敬軒演唱會|王菀之讀信軒仔感動爆喊 約定下世要再見(睇片)

HONG KONG, CHINA - MAY 08: Singer Joey Yung attends a press conference of Pretty Crazy Joey Yung Concert Tour on May 8, 2019 in Hong Kong, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Visual China Group via Getty Ima

12. 也要度定兩次encore唱的歌,要留觀眾最想聽的歌在encore唱,以防觀眾要趕車太早走。如是最後一場,則再加多一次encore,又可開放給觀眾點唱。而encore的衣着,多數都是簡單為主,可着T恤,最好是場外有得賣的T恤。

陳奕迅演唱會|首度於紅館過聖誕 Eason獲送驚喜兩度安歌唱《Lonely Christmas》

鄭欣宜《Believe Us》演唱會。

13. 資深的歌手,去到事業中段,就要做一個完全由管弦樂伴奏的個唱;又或者開一個冷門B side歌曲的演唱會;甚至找一個同級數的歌手,開一個crossover系列演唱會,如受歡迎,可以長做。

14. 可用一模一樣的rundown,開多次Part Two演唱會,加一、兩套新衫便可。

15. 如果一個演唱會,沒有以上14點的元素,大家還會看嗎?我想試一次,能在紅館看一個香港歌手開這樣的演唱會。

HONG KONG, CHINA - FEBRUARY 19: Singer Gigi Leung performs on stage during her concert at Hong Kong Coliseum on February 19, 2023 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

VCG via Getty Images

鄭欣宜《Believe Us》演唱會。

#郭靖言

做過唱片公司,做過電影公司,做過報紙雜誌,如是者,現在全職睇娛樂,正經寫娛樂。

fb.com/kwokchingspeech

instagram.com/kwokchingspeech

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

更多娛事者:郭靖言專欄