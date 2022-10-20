施政報告2022｜鄧炳強：23條立法須精準　能應對以前現在將來挑戰

特首李家超首份《施政報告》未有提到23條立法時間表，保安局局長鄧炳強及政制及內地事務局長曾國衞等今日下午(20日)出席《施政報告》相關記者會時，鄧炳強回應23條立法為何沒有列入政府指定項目的 KPI，是否代表23條立法不是政府最優先工作時，他表示23條立法要盡快做，但必須精準，而且能夠對應對過去、現在和將來的挑戰。

稱須慎研近期國際事件

鄧炳強指，23條立法是憲制責任，需要盡快做，而且必須精準，能夠應對以前、現在和將來的挑戰。他說過去一段日子國際發生很多事件，必須詳細研究和考慮。他舉例指美國前國家安全顧問博爾頓7月受訪時，表示曾協助策劃推翻他國政權；近期羊村繪本案判辭亦提及散播謠言和不實文宣是「洗腦」，會引起市民對政府的不信任，嚴重威脅國家存亡及社會動盪；另外英國亦有《國安法》例，涵蓋間諜、破壞和外國干預的罪行，並賦權警方可扣留疑犯14天等。

他續稱，凡此種種都必須研究詳細，當中有甚麼地方可以學習及避免等，不希望立法後許多風險不能應對，認為「盡快去做」已經是一個指標，當局會確保新的立法建議切實可行，適時展開公眾諮詢，並透過不同平台向公眾及不同持分者解說。

為 獲釋反修例 青 年提供大灣區工作機會

對於因反修例示威而入獄的青年，鄧炳強指，懲教署會協助包括他們在內的在囚人士，重建正確價值觀、家庭關係以及對國家歷史的認識，亦會協助在學、正接受大專或以上教育的學生繼續完成學業，並會與都會大學簽訂備忘錄，為在囚人士提供全面學習支援，今年底亦設立4個社區更生中心，強化獲釋後的服務，另會推出更多多元化的在職訓練及生涯規劃項目，為他們提供更多就業機會，包括在大灣區工作。