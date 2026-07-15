DSE放榜2026｜港華鄭子絃視力餘一成仍奪超級狀元　董玉娣狀元負笈美國修讀課程【持續更新】

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。 24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。

▼DSE放榜2026｜誕生狀元學校名單▼ 英皇書院

聖保羅書院

英華女學校：超級狀元

聖保羅男女中學：3名超級狀元、2名狀元

皇仁書院：超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙、唐明德

香港華仁書院：超級狀元鄭子絃，目前視力只餘一成

喇沙書院：超級狀元許樂、狀元莊梓謙

拔萃女書院：狀元程熹、羅苡庭

協恩中學

嘉諾撤聖瑪利書院

香港培正中學

沙田崇真中學：一超級狀元 (首誕狀元)

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：狀元劉子湉 (首誕狀元)

保良局羅氏基金中學：超級狀元黃樂彥 (首誕狀元)

保良局董玉娣中學：狀元李心兒

沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的劉子湉為學校首名狀元，她自小一入讀該校，讀完小五後沒有修讀六年級，而是直接跳級升讀七年級。她對放榜成績深感滿意，又透露母親是香港中文大學物理學教授，父親則在公司工作、近期已退休。由於自小住在大學宿舍，她對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣。」 【沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫】 保良局董玉娣中學狀元李心兒 正在哈佛修讀課程

保良局董玉娣中學連續兩年誕生狀元，今屆的狀元李心兒早前獲得哈佛大學香港校友會教育基金的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正遠笈美國哈佛修讀課程，因此未能親身返回學校領取DSE成績單。該校指，學生在今屆文憑試考獲「332A」成績的比率高達97.4%，整體獲得5級或以上及4級或以上的人數亦破歷屆紀錄，同時有另一學生在體育科考獲5**成績。 香港華仁書院超級狀元鄭子絃 有先天眼疾視力餘一成 香港華仁書院鄭子絃是其中一位「超級狀元」，他患有先天眼疾，目前視力僅餘不足一成，未來或完全失明。他本身為學校棋藝隊隊長，亦曾於徵文比賽中獲獎，之後計劃入讀香港大學社會科學學士(政治學與法學)及法學士雙學位課程。

▼誕生狀元學校▼