DSE放榜2026︱24位狀元名單20人留港讀醫　港華鄭子絃視力餘一成仍奪狀元【持續更新】

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。
24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學、石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。
過往多屆的超級狀元或狀元，大多選擇醫科，今年也是逾八成狀元選擇入讀醫科，24位狀元當中，當中有20位選擇讀醫，當中9人傾向中大，3人選擇港大，其餘仍未選定心儀的大學。另外4位狀元則選讀牛津大學電腦科學、 港大社會科學學士(政治學與法學)及法學士課程、港大法律商業雙學位和港大工商管理學學士(法學)及法學士。
▼DSE放榜2026｜誕生狀元學校名單▼
英華女學校：超級狀元唐小雅(港大工商管理法學雙學位)
聖保羅男女中學：超級狀元王繹嘉(中大醫科)、馬端行(本地醫科)、陳凱然(本地醫科)、狀元蔡善行(港大醫科)、莊以臨(中大醫科)
皇仁書院：超級狀元吳家穎(港大醫科)、狀元趙汝謙(港大醫科)、唐明德(中大醫科)
香港華仁書院：狀元鄭子絃(港大政治學與法學雙學位)，目前視力只餘一成
喇沙書院：超級狀元許樂(本地醫科)、狀元莊梓謙(本地醫科)
拔萃女書院：狀元程熹(牛津大學電腦科學)、羅苡庭(本地醫科)
協恩中學：超級狀元劉彥彤(中大醫科)
嘉諾撤聖瑪利書院：狀元姚祉琳(本地醫科)
香港培正中學：超級狀元熊鎧蕎(中大醫科)、狀元何卓諾(中大醫科)
沙田崇真中學：狀元鄭一力(本地醫科) (首誕狀元)
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：狀元劉子湉(中大醫科) (首誕狀元)
保良局羅氏基金中學：超級狀元黃樂彥(中大環球醫學) (首誕狀元)
保良局董玉娣中學：狀元李心兒(中大醫科)
董玉娣中學女狀元李心兒 慳家留港讀醫冀減父親重擔
屯門保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。狀元李心兒由於獲哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單，由母親及姐姐代領。她透過視像通話表示傾向入讀中大醫科，又指外國學費太貴，加上家人在香港，最終決定在港升學，又指家中只有父親工作，希望減輕開支重擔。
聖保羅男女誕3超級狀元及2狀元 5人皆決定留港讀醫
聖保羅男女中學有3名超級狀元、2名狀元，成為今屆最多狀元的中學。當中蔡善行、莊以臨考獲狀元，即6科5**，以及公民與社會發展科達標；王繹嘉、陳凱然、馬端行考獲超級狀元，即7科5**，以及公民與社會發展科亦達標。5名狀元都期望入讀本地大學醫科課程。
當中患有先天性心臟病莊以臨透露，小時候因心律不正經常要入院，而小時候害怕打針，但醫生都很有耐性和愛心，令他立志從醫，「將來都要做咁樣嘅醫生」，希望未來成為兒科或心臟科醫生，希望為香港公共衛生出一分力。
培正中學誕1超狀1狀元 熊鎧喬何卓諾首選中大醫科
位於何文田的香港培正中學分別誕生女超級狀元熊鎧蕎及男狀元何卓諾。二人均立志讀醫，同樣首選中文大學醫科。熊鎧蕎表示，從小對醫療感興趣，曾參與中大「暑期臨床體驗計劃」，鍾情校園環境與氣氛，加上大部分師兄師姐均在中大就讀，父母亦是中大舊生，令她對中大更有歸屬感。至於狀元何卓諾於中六受已病逝、中大醫院骨科顧問醫生黃詠儀的講座所啟發，聽到黃以前作為無國界醫生於在戰亂地區的工作，感嘆戰火下仍全力拯救生命，崇高精神打動了他立志行醫。
【培正中學誕1超狀1狀元 熊鎧喬彈琴減壓 何卓諾聽Eason舊歌】
英華女校超狀唐小雅受經商父母薰陶 擬報港大法律工商管理雙學位
英華女學校唐小雅成為超級狀元計劃報讀香港大學工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程。唐小雅表示，自己從小就對法律有興趣，學校也舉辦過不少法律相關講座，令她想繼續深入鑽研；修讀經濟則與父母的工作有莫大的關係，父母從事商業有關的工作，經過的多年薰陶，以及其本身對經濟科的興趣，與家人商量後，認為法律配搭工商管理是理想組合，無論日後投身法律或商界，均有助提升競爭力。
【英華女校超級狀元唐小雅 受經商父母薰陶 擬報讀港大法律工商管理雙學位】
英皇書院超級狀元陶則然高中發奮考獲佳績 冀從醫助人
英皇書院的陶則然，是今屆文憑試「超級狀元」。他提及初中成績並不突出，踏入高中後發力，感謝父母一路支持他不同的決定，讓他可以探索自己的興趣。陶則然稱決心留港升學讀醫，亦希望可在香港從醫，又稱「多貢獻下香港社會」，但未決定升讀的大學。
聖保羅書院「文科超狀」朱瑋韜 留港讀法律冀伸張社會公義
聖保羅書院相隔6年再誕生超級狀元，朱瑋韜於中、英、數、M1、經濟、倫理與宗教、歷史合共七科全取5**，公民與社會發展達標，成為少見以文科組合考獲頂尖成績的尖子。他計劃修讀港大工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，並在港成為執業律師，因為自小對法律有興趣，覺得做律師與其他職業不同，希望未來主力刑事範疇，以專業法律知識幫助弱勢社群、伸張社會公義。
協恩中學超狀劉彥彤出身「中大畢業」家庭 跟隨家姐讀醫
連續4年有狀元誕生的協恩中學誕生一名超級狀元。劉彥彤表示「喜出望外」，她來自「中大畢業」家庭，父母及家姐均畢業於香港中文大學，其家姐正就讀中大醫學院。劉彥彤表示，自己有意跟隨家姐步伐，立志成為具同理心及助人為本的醫生。
皇仁書院誕1超狀2狀元 3人盼留港讀醫應對人口老化
港島傳統名校皇仁書院誕生2名「狀元」以及1名「超級狀元」，刷新該校歷屆最佳紀錄，分別是超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙及唐明德。三人均表示計劃入讀醫科。吳家穎、趙汝謙計劃入讀香港大學醫學院，唐明德計劃赴中文大學醫學院。三人選讀醫科理由相近，均指觀察到香港人口老化、醫護人手長期短缺，疫情期間更體會醫療壓力，故希望服務市民。
喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 指「KOL實習生」被捕是警惕
喇沙書院誕生一位超級狀元許樂，和一位狀元莊梓謙。兩位狀元均表示會留港修讀醫科，暫未決定入讀哪一間醫學院。對於近期有「KOL女醫科實習生」因行為失當被終止實習及被捕，他們認為是警惕，提醒要謹言慎行。雖然AI浪潮衝擊教育界，但兩人均認為老師始終比AI更好。
【喇沙書院超狀及狀元留港讀醫 聽Stray Kids及譚詠麟減壓】
沙田崇真首誕狀元 鄭一力：由中一全級排90多名逐漸進步
沙田崇真中學今次有狀元誕生。鄭一力考獲6科5**佳績，他表示中一入學時成績只屬學校中下游水平，排90多名，成續每年不斷進步，最終成為該校首位DSE狀元。鄭一力認為，成為狀元是「超水平發揮」，特別是個別科目於考試完結後，其實感覺發揮不如平時。他感謝學校一直以來的培養，並希望以成績回饋學校。
▼誕生狀元學校▼
拔萃女書院兩狀元 羅苡庭因病妹留港讀醫 程熹赴牛津讀電腦科學
傳統名校拔萃女書院誕生兩名狀元，分別是程熹和羅苡庭。兩人在中英數及物理、化學、生物三科理科均取得5**佳績。程熹計劃赴英國牛津大學攻讀電腦科學，羅苡庭則因妹妹有長期病患，立志留港讀醫。對於獲得狀元殊榮，二人均坦言感意外，因覺得應考時沒發揮出色。
沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的劉子湉為學校首名狀元，她自小一入讀該校，讀完小五後沒有修讀六年級，而是直接跳級升讀七年級。她對放榜成績深感滿意，又透露母親是香港中文大學物理學教授，父親則在公司工作、近期已退休。由於自小住在大學宿舍，她對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣。」
保良局董玉娣中學狀元李心兒 正在哈佛參加暑期課程
保良局董玉娣中學連續兩年誕生狀元，今屆的狀元李心兒早前獲得哈佛大學香港校友會教育基金的2025年「哈佛書獎」獎學金，並在今年暑假參加「哈佛導師計劃」，現正遠笈美國哈佛參加暑期導師計劃，一個月後回港，因此未能親身返回學校領取DSE成績單。該校指，學生在今屆文憑試考獲「332A」成績的比率高達97.4%，整體獲得5級或以上及4級或以上的人數亦破歷屆紀錄，同時有另一學生在體育科考獲5**成績。
香港華仁書院狀元鄭子絃 有先天眼疾視力餘一成
香港華仁書院鄭子絃是其中一位狀元，他患有先天眼疾，目前視力僅餘不足一成，未來或完全失明。他本身為學校棋藝隊隊長，亦曾於徵文比賽中獲獎，之後計劃入讀香港大學社會科學學士(政治學與法學)及法學士雙學位課程。
「狀元」數目再創新高 考評局料無關試卷難度
今年狀元數目再創歷屆新高，考評局秘書長魏向東在昨日的記者會稱，相信結果與試卷難易度無關，因為DSE採用水平參照評分，結果反映考生整體能力提升，又同意由只分「達標」與「不達標」的公民科取代通識教育科，有助學生投放更多時間到其他科目，有助更多人奪高分。他又表示，外界不應把近年的收「狀元」數目，與以往還有通識教育科的時候直接比較。