DSE放榜2026︱24位狀元名單20人留港讀醫　港華鄭子絃視力餘一成仍奪狀元【持續更新】

中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有近5.7萬人參與考試，包括4.6萬名日校考生。在一眾考生當中，共誕生14男10女共24名「狀元」，包括11名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**成績的「超級狀元」。今屆DSE共有近1.6萬名日校考生，考獲符合升讀大學學士學位課程普遍入學要求的「332A33」成績，以1.3萬個大學聯招(JUPAS)資助學額推算，每一學位由約1.2名日校考生競爭。 24名「狀元」分布在15間中學，包括首次有DSE「狀元」便是「超級狀元」的將軍澳保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學、石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦曾次誕生狀元；屯門保良局董玉娣中學就連續第二年有「狀元」。誕生狀元的學校同樣有多間傳統名校，包括皇仁書院、喇沙書院、拔萃女書院等。

董玉娣中學女狀元李心兒 慳家留港讀醫冀減父親重擔 屯門保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。狀元李心兒由於獲哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單，由母親及姐姐代領。她透過視像通話表示傾向入讀中大醫科，又指外國學費太貴，加上家人在香港，最終決定在港升學，又指家中只有父親工作，希望減輕開支重擔。 【董玉娣中學女狀元李心兒 慳家留港讀醫冀減父親重擔】

聖保羅男女誕3超級狀元及2狀元 5人皆決定留港讀醫 聖保羅男女中學有3名超級狀元、2名狀元，成為今屆最多狀元的中學。當中蔡善行、莊以臨考獲狀元，即6科5**，以及公民與社會發展科達標；王繹嘉、陳凱然、馬端行考獲超級狀元，即7科5**，以及公民與社會發展科亦達標。5名狀元都期望入讀本地大學醫科課程。 當中患有先天性心臟病莊以臨透露，小時候因心律不正經常要入院，而小時候害怕打針，但醫生都很有耐性和愛心，令他立志從醫，「將來都要做咁樣嘅醫生」，希望未來成為兒科或心臟科醫生，希望為香港公共衛生出一分力。

【聖保羅男女誕3超級狀元及2狀元 5人皆決定留港讀醫】 培正中學誕1超狀1狀元 熊鎧喬何卓諾 首選中大醫科 位於何文田的香港培正中學分別誕生女超級狀元熊鎧蕎及男狀元何卓諾。二人均立志讀醫，同樣首選中文大學醫科。熊鎧蕎表示，從小對醫療感興趣，曾參與中大「暑期臨床體驗計劃」，鍾情校園環境與氣氛，加上大部分師兄師姐均在中大就讀，父母亦是中大舊生，令她對中大更有歸屬感。至於狀元何卓諾於中六受已病逝、中大醫院骨科顧問醫生黃詠儀的講座所啟發，聽到黃以前作為無國界醫生於在戰亂地區的工作，感嘆戰火下仍全力拯救生命，崇高精神打動了他立志行醫。

【培正中學誕1超狀1狀元 熊鎧喬彈琴減壓 何卓諾聽Eason舊歌】 英華女校超狀唐小雅受經商父母薰陶 擬報港大法律工商管理雙學位 英華女學校唐小雅成為超級狀元計劃報讀香港大學工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程。唐小雅表示，自己從小就對法律有興趣，學校也舉辦過不少法律相關講座，令她想繼續深入鑽研；修讀經濟則與父母的工作有莫大的關係，父母從事商業有關的工作，經過的多年薰陶，以及其本身對經濟科的興趣，與家人商量後，認為法律配搭工商管理是理想組合，無論日後投身法律或商界，均有助提升競爭力。

協恩中學超狀劉彥彤出身「中大畢業」家庭 跟隨家姐讀醫 連續4年有狀元誕生的協恩中學誕生一名超級狀元。劉彥彤表示「喜出望外」，她來自「中大畢業」家庭，父母及家姐均畢業於香港中文大學，其家姐正就讀中大醫學院。劉彥彤表示，自己有意跟隨家姐步伐，立志成為具同理心及助人為本的醫生。 【協恩中學超狀劉彥彤出身「中大畢業」家庭 跟隨家姐讀醫】 皇仁書院誕1超狀2狀元 3人盼留港讀醫應對人口老化 港島傳統名校皇仁書院誕生2名「狀元」以及1名「超級狀元」，刷新該校歷屆最佳紀錄，分別是超級狀元吳家穎、狀元趙汝謙及唐明德。三人均表示計劃入讀醫科。吳家穎、趙汝謙計劃入讀香港大學醫學院，唐明德計劃赴中文大學醫學院。三人選讀醫科理由相近，均指觀察到香港人口老化、醫護人手長期短缺，疫情期間更體會醫療壓力，故希望服務市民。

▼誕生狀元學校▼

拔萃女書院兩狀元 羅苡庭因病妹留港讀醫 程熹赴牛津讀電腦科學 傳統名校拔萃女書院誕生兩名狀元，分別是程熹和羅苡庭。兩人在中英數及物理、化學、生物三科理科均取得5**佳績。程熹計劃赴英國牛津大學攻讀電腦科學，羅苡庭則因妹妹有長期病患，立志留港讀醫。對於獲得狀元殊榮，二人均坦言感意外，因覺得應考時沒發揮出色。 【拔萃女書院誕兩狀元 一人妹妹長期病患 受啟發留港讀醫】 沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的劉子湉為學校首名狀元，她自小一入讀該校，讀完小五後沒有修讀六年級，而是直接跳級升讀七年級。她對放榜成績深感滿意，又透露母親是香港中文大學物理學教授，父親則在公司工作、近期已退休。由於自小住在大學宿舍，她對中大有份獨特的感情，「中大就像我的家一樣。」

【沙田王錦輝女狀元劉子湉曾跳級 打算留港讀醫】 保良局董玉娣中學狀元李心兒 正在哈佛參加暑期課程 保良局董玉娣中學連續兩年誕生狀元，今屆的狀元李心兒早前獲得哈佛大學香港校友會教育基金的2025年「哈佛書獎」獎學金，並在今年暑假參加「哈佛導師計劃」，現正遠笈美國哈佛參加暑期導師計劃，一個月後回港，因此未能親身返回學校領取DSE成績單。該校指，學生在今屆文憑試考獲「332A」成績的比率高達97.4%，整體獲得5級或以上及4級或以上的人數亦破歷屆紀錄，同時有另一學生在體育科考獲5**成績。