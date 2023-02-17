47人初選案｜西九龍法院下午疑火警鐘誤鳴未能開庭　大批人士地下等候 (更新)

【15:00更新】新增西九龍法院下午疑火警鐘誤鳴未能開庭

民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件今日(17日)在西九龍法院進入第10日的審訊；惟西九龍法院繼早前有玻璃幕牆損毀後，在下午2時懷疑火警鐘誤鳴，大批人士需要在地下等侯，原定2時半開庭的案件亦未能順利展開。

而在今早首名控方證人、認罪被告區諾軒繼續作供。庭上繼續播放九龍西初選論壇的片段，區諾軒確認論壇的流程和設計，和他安排一致，但不確定自己有否出席該次論壇，但肯定有出席大部分論壇。

47 人初選案｜ 播九東論壇不涉區諾軒 控方稱稍後交待

在庭上，控方亦播放九龍東的論壇片段，法官李運騰表示，片段只涉及一名不認罪的被告施德來，詢問控方播片的用意，是計劃只依賴施德來的言論作基礎，抑或以串謀原則，考慮其他人的言論，控方表示兩者都有，稍後時間向法庭交待。

16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。當中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。初選案審訊預計需時90日。

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