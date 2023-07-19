DSE放榜2023｜新來港學生克服語言障礙　考獲5科30分立志成為教師

DSE放榜2023｜紡織學會美國商會胡漢輝中學新來港學生梁欣儀考獲五科30分 立志成為出色老師回饋社會

DSE文憑試今日(19日)放榜，來自傳統名校的男女狀元固然成為傳媒焦點，但其實不少應屆考生的故事同樣值得關注。來自紡織學會美國商會胡漢輝中學的新來港學生梁欣儀，縱使面對不一樣的學制和居住環境，甚至要與家人分隔兩地，她並未言棄，終在公開考試中取得佳績，最佳5科考獲30分，中文及地理更考獲5**級，通識教育獲5*級，中國歷史和數學則分別獲5級，而能力基礎較弱的英國語文科亦考獲第4級成績。她計劃入讀中文大學教育學院，成為出色的中文老師，育人育己。

來自基層家庭 決心靠知識改變命 運 「我起步較其他同學遲，更需要爭分奪秒用心學習，為母親爭一口氣﹗」梁欣儀家境清貧，由於母親教育程度不高，為了讓孩子得到較多的學習資源，不怕吃苦，在地盤裡日曬雨淋，從事體力勞動的工作。梁欣儀一直用心學習，校內成績名列前茅，屢獲獎學金，從不讓母親失望，更視母親為學習楷模，望能成為母親的驕傲，考入大學，改善家人生活。

感恩所有 珍惜每一個學習機 會 「媽媽可以不怕苦在工地工作，我擁有如此優質的學習環境，更應該珍惜，發奮圖強。」梁欣儀中一才來港學習，難免遇到不少適應問題。在語言方面，為了學好廣東話，她堅持每天用廣東話大聲朗讀新聞，勤聽電台節目，參與校內的廣東話班和校外不同活動，如由旅遊事務署及香港青年協會聯合主辦的「香港青年大使計劃」、由電影、報刊及物品管理辦事處主辦的「健康資訊大使」等，增加以廣東話交流的機會，盡快融入香港生活；在學習方面，梁欣儀在內地就讀小三時才學習簡單英語，要追趕成績殊不容易，但她孜孜不倦，拼命查字典，善用網上學習材料，更爭取機會參與不同英文活動，包括朗誦比賽、英語大使、書法比賽……其中在校際英文朗誦比賽中，更勇奪亞軍，建立自信，克服學習英語的障礙，為應付DSE打下「強心針」。

立志成為老師 傳承香港人堅毅不屈精 神 在來港學習初期，梁欣儀曾感迷惘，「媽媽是為了讓我得到更好的學習環境，才孤身一人帶我來港學習，但我很怕讓她失望。」猶幸在老師的鼓勵下，參與了不同的校外活動，建立信心，認清目標，變得積極投入。其中政府推出的「與香港同行」計劃更成為欣儀同學人生的轉折點，梁欣儀表示：「作為一個住劏房的孩子，竟然能成為黃錦星前局長的『工作影子』，伴隨他工作一天，此是何等難能可貴的人生經驗，這讓我明白到原來一切也是有可能的」；「我亦很感謝學校的用心栽培，望之後亦能回母校成為老師，助其他新來港貧困學生建構知識，拓寬視野，為香港未來發展出一分力。」

疫情下學習 心態最重 要 在疫情的陰霾下，學生面對不少未知的挑戰，亦擔心家人的生計，「在疫情下，有很多的未知數，爸爸工作不容易，但只要保持正能量，一定能闖過去。」同樣就讀紡織學會美國商會胡漢輝中學的林婉容來自基層家庭，校內成績優異，屢獲獎項和獎學金，雖然家境貧困，三姐妹居住和學習環境狹窄，全家只倚靠父親一人擔任餐廳廚師維持家計。「之前的疫情令父親開工不足，加上要和妹妹共用電腦線上學習，的確令人很灰心，但此讓我更明白要靠知識改變命運，努力考入大學。」婉容視父親為「偶像」，銳意開創自己的道路，堅信「知識能改變命運」，改變「跨代貧窮」的境況，最終在DSE考試中取得佳績，最佳5科考獲25分績，中文及企業、會計與財務概論更考獲5*，盼未來能從事有關科研的工作，將來為香港社會作貢獻。 ▼睇DSE 2023放榜注意事項▼