國泰機票買1送1優惠 飛台灣人均$600起 包2件寄艙行李

國泰又推出機票優惠！由即日起至2023年12月11日，經各大旅行社預訂國泰機票，即可享買一送一！航點包括中國、日本、韓國、台灣、星加坡、馬來西亞、泰國及越南，連去澳洲有特價，飛台北或高雄，人均最平$600起！即睇永安、東瀛遊、捷成假期、專業旅運及安達旅運等7大旅行社優惠詳情。

香港國際機場再次推出「#飛遇世界鉅賞」機票禮遇買一送一優惠，今次每位旅客包2件23kg寄艙行李，並有19個航點可供選擇，包括東京、大阪、福岡、首爾、曼谷、台北、悉尼。出發日期為2024年4月8日至9月25日，亞洲航線為2至7天；澳洲航線為2至30天，即日起至12月11日晚上8時，凡預訂國泰機票即可享買一送一優惠，人均票價(未連稅)低至$600。

預訂日期：即日至12月11日

出發日期：2024年4月8日至9月25日