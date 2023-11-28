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生活
2023-11-28 15:49:25

國泰機票買1送1優惠 飛台灣人均$600起 包2件寄艙行李

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國泰機票買1送1優惠 飛台灣人均$600起 包2件寄艙行李

國泰機票買1送1優惠 飛台灣人均$600起 包2件寄艙行李

國泰又推出機票優惠！由即日起至20231211日，經各大旅行社預訂國泰機票，即可享買一送一！航點包括中國、日本、韓國、台灣、星加坡、馬來西亞、泰國及越南，連去澳洲有特價，飛台北或高雄，人均最平$600起！即睇永安、東瀛遊、捷成假期、專業旅運及安達旅運等7大旅行社優惠詳情。

香港國際機場再次推出「#飛遇世界鉅賞」機票禮遇買一送一優惠，今次每位旅客包223kg寄艙行李，並有19個航點可供選擇，包括東京、大阪、福岡、首爾、曼谷、台北、悉尼。出發日期為202448日至925日，亞洲航線為27天；澳洲航線為230天，即日起至1211日晚上8時，凡預訂國泰機票即可享買一送一優惠，人均票價(未連稅)低至$600

預訂日期：即日至1211

出發日期：202448日至925

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國泰買11永安旅遊

永安旅遊飛台北或高雄，人均票價（未連稅）低至$675。有興趣人士可入內提交表格，有關預訂流程將由客戶服務部聯絡跟進並確認。

✈️機票優惠

🔸來回台北/高雄 每人只需$675(未連稅)

🔸來回東京/大阪 每人只需$1,725(未連稅)

🔸來回北京/上海 每人只需$1,155(未連稅)

🔸來回墨爾本/悉尼 每人只需$2,225(未連稅)

國泰買11優惠詳情 永安旅遊

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國泰買11EGL Tours 東瀛遊

✈️ 來回【台北】平均$699+/

✈️ 來回【曼谷/新加坡/吉隆坡/越南】平均$1099+/

✈️ 來回【首爾】平均$1299+/

✈️ 來回【北京/上海】平均$1399+/

✈️ 來回【東京】平均$1949+/

✈️ 來回【大阪/福岡/名古屋】平均$1999+/

✈️ 來回【悉尼/墨爾本】平均$2499+/

✈️ 來回【北海道札幌】平均$2999+/

 

 

成功訂購機票人士可以於2024115日前，加訂以下產品有額外優惠，抵上加抵！

🏡酒店每晚房減$100

🚙日本自駕租車75折優惠

🚄日本火車證JR Pass 95折優惠

🗻日本/韓國天遊9折優惠

國泰買11優惠詳情 EGL Tours 東瀛遊

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國泰買11｜專業旅運 Travel Expert

票價（未連稅）低至平均$600。預訂方法包括WhatsApp、專線查詢、或親臨分行。

來回【台北/高雄】低至人均 $600

來回【泰國/新加坡/馬來西亞/越南】低至人均 $930

來回【首爾】低至人均 $1,080

來回【北京/上海】低至人均 $1,080

來回【東京/北海道/大阪】低至人均$1,650

來回【福岡/名古屋】低至人均$1,350

來回【悉尼/墨爾本】低至人均$2,100

國泰買11優惠詳情 專業旅運 Travel Expert

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國泰買1送1｜專業旅運 Travel Expert

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國泰買11｜捷成假期

捷成假期優惠包括中國、東南亞、澳洲、歐洲、美國等全球 36個熱門航點，更推出日韓泰7個地套票，包括東京、大阪、台北、高雄、首爾、曼谷及新加坡。

【高雄/台北/曼谷/首爾/新加坡/大阪/東京 3 天套票】2 人價合共 $2,399(未連稅)

國泰航空來回經濟客位機票

2 晚酒店住宿

國泰買11優惠詳情 捷成假期

國泰買1送1｜捷成假期

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國泰買11hutchgo 

hutchgo最新國泰買一送一優惠，人均$800起（未連稅）就去到多個熱門旅遊地，日韓台泰以外還有倫敦、悉尼、印度。注意價格只包含123kg托運行李。

國泰買11優惠詳情 hutchgo 

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國泰買11｜安達旅運

國泰航空機票限時買一送一，人均低至$700（未連稅），飛東京/大阪/札幌每位$1800（未連稅）；台北/高雄每位$750（未連稅）；倫敦巴黎每位$2900（未連稅）。票價已包括2件寄艙行李。

國泰買11優惠詳情 安達旅運

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國泰買11｜中旅社

今次送機票的航點包括有港人最愛嘅 東京、大阪、首爾、曼谷、台北、新加坡、北京、上海、成都、杭州、南京、青島、西安、鄭州，最抵低至2人價$1300起，即每人只需$650起就可坐國泰去旅行。報名方法可去香港中旅社各分店或致電29987838購買。

查詢熱線：2998 7838

香港中國旅行社各大門市：

香港區：中環、太古康怡、銅鑼灣

九龍區：旺角、將軍澳、九龍灣、紅磡車站、西九龍高鐵站

新界區：荃灣、沙田、屯門、機埸服務站

國泰買11優惠詳情 中旅社

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國泰買1送1｜中旅社

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