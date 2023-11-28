國泰機票買1送1優惠 飛台灣人均$600起 包2件寄艙行李

國泰又推出機票優惠！由即日起至2023年12月11日，經各大旅行社預訂國泰機票，即可享買一送一！航點包括中國、日本、韓國、台灣、星加坡、馬來西亞、泰國及越南，連去澳洲有特價，飛台北或高雄，人均最平$600起！即睇永安、東瀛遊、捷成假期、專業旅運及安達旅運等7大旅行社優惠詳情。
香港國際機場再次推出「#飛遇世界鉅賞」機票禮遇買一送一優惠，今次每位旅客包2件23kg寄艙行李，並有19個航點可供選擇，包括東京、大阪、福岡、首爾、曼谷、台北、悉尼。出發日期為2024年4月8日至9月25日，亞洲航線為2至7天；澳洲航線為2至30天，即日起至12月11日晚上8時，凡預訂國泰機票即可享買一送一優惠，人均票價(未連稅)低至$600。
預訂日期：即日至12月11日
出發日期：2024年4月8日至9月25日
國泰買1送1｜永安旅遊
永安旅遊飛台北或高雄，人均票價（未連稅）低至$675。有興趣人士可入內提交表格，有關預訂流程將由客戶服務部聯絡跟進並確認。
機票優惠
來回台北/高雄 每人只需$675起(未連稅)
來回東京/大阪 每人只需$1,725起(未連稅)
來回北京/上海 每人只需$1,155起(未連稅)
來回墨爾本/悉尼 每人只需$2,225起(未連稅)
國泰買1送1｜EGL Tours 東瀛遊
✈️ 來回【台北】平均$699+/位
✈️ 來回【曼谷/新加坡/吉隆坡/越南】平均$1099+/位
✈️ 來回【首爾】平均$1299+/位
✈️ 來回【北京/上海】平均$1399+/位
✈️ 來回【東京】平均$1949+/位
✈️ 來回【大阪/福岡/名古屋】平均$1999+/位
✈️ 來回【悉尼/墨爾本】平均$2499+/位
✈️ 來回【北海道札幌】平均$2999+/位
成功訂購機票人士可以於2024年1月15日前，加訂以下產品有額外優惠，抵上加抵！
🏡酒店每晚房減$100
🚙日本自駕租車75折優惠
🚄日本火車證JR Pass 95折優惠
🗻日本/韓國⼀天遊9折優惠
國泰買1送1｜專業旅運 Travel Expert
票價（未連稅）低至平均$600。預訂方法包括WhatsApp、專線查詢、或親臨分行。
⭐ 來回【台北/高雄】低至人均 $600起
⭐ 來回【泰國/新加坡/馬來西亞/越南】低至人均 $930起
⭐ 來回【首爾】低至人均 $1,080起
⭐ 來回【北京/上海】低至人均 $1,080起
⭐ 來回【東京/北海道/大阪】低至人均$1,650起
⭐ 來回【福岡/名古屋】低至人均$1,350起
⭐ 來回【悉尼/墨爾本】低至人均$2,100起
國泰買1送1｜捷成假期
捷成假期優惠包括中國、東南亞、澳洲、歐洲、美國等全球 36個熱門航點，更推出日韓泰7個地套票，包括東京、大阪、台北、高雄、首爾、曼谷及新加坡。
【高雄/台北/曼谷/首爾/新加坡/大阪/東京 3 天套票】2 人價合共 $2,399起(未連稅)
✅國泰航空來回經濟客位機票
✅2 晚酒店住宿
國泰買1送1｜hutchgo
hutchgo最新國泰買一送一優惠，人均$800起（未連稅）就去到多個熱門旅遊地，日韓台泰以外還有倫敦、悉尼、印度。注意價格只包含1件23kg托運行李。
國泰買1送1｜安達旅運
國泰航空機票限時買一送一，人均低至$700（未連稅），飛東京/大阪/札幌每位$1800（未連稅）；台北/高雄每位$750（未連稅）；倫敦巴黎每位$2900（未連稅）。票價已包括2件寄艙行李。
國泰買1送1｜中旅社
今次送機票的航點包括有港人最愛嘅 東京、大阪、首爾、曼谷、台北、新加坡、北京、上海、成都、杭州、南京、青島、西安、鄭州，最抵低至2人價$1300起，即每人只需$650起就可坐國泰去旅行。報名方法可去香港中旅社各分店或致電29987838購買。
查詢熱線：2998 7838
香港中國旅行社各大門市：
香港區：中環、太古康怡、銅鑼灣
九龍區：旺角、將軍澳、九龍灣、紅磡車站、西九龍高鐵站
新界區：荃灣、沙田、屯門、機埸服務站