搵工CV格式教學！7個你必需要知道的執CV加分位＋4大常犯錯誤 Expected Salary點寫好？

見工｜求職｜面試｜執CV暗藏7大加分位？一個職位進行招聘時，HR可以隨時要閱覽過百份CV，每一份CV停留時間可能不超過1分鐘。作為求職者要如何突出自己呢？ 如果調轉問HR，他們最希望見到的至少是一份沒有毛病的合格CV格式！在這過百份CV裏，可能絕大部分都踩了各式各樣的地雷。與其思考怎樣突出自己，不如先學懂怎樣穩打穩扎寫一份合格CV， 免得在第一輪就被HR淘汰！am730便為讀者教大家CV點寫，並整理出7大CV加位分，以及4大執CV常犯錯誤，有一個正確的CV格式後，讓大家準備見工interview／求職時更加得心應手！

搵工CV貼士1：寫CV切忌懶惰 很多人每次找工作時， 只會找出上一次找工作時使用的CV， 然後將新內容疊加上去，之前內容完全不作改動、排版亦原封不動， 內容分分鐘由起初的1頁慢慢拉長成3、4頁， 更甚的是見過一個30多歲的求職者CV，內容仍然有大學時期的課外活動和GPA成績。 雖然你以往的工作經歷/學歷已經成為歷史，但不代表CV裡的內容永遠不變。每次找工作時都需要思考下一份工作的HR會注意些甚麼，不太重要的部分應作刪減。另外亦不妨參考一下網上最新的CV sample，看看當下最常用的設計及排版，別再使用你的過期CV。

搵工CV貼士2：CV格式Word還是PDF CV給HR的時候，CV是甚麼格式呢？如果你還是用Word就需要小心了，很可能在第一關就被HR淘汰。現時基本上90%求職者都是使用PDF版本CV。PDF在開啟和傳輸都相對方便， 亦能確保不同電腦開啟檔案後，不會有排版走位或字體不能顯示的情況。 還在用Word的你， 給HR的第一感覺可能是個古老石山，應該盡快轉用PDF。

搵工CV貼士4：寫CV宜添加個人簡介 CV裏如果有一小段個人簡介(Personal Statement)，可以作為求職者個人賣點的有力總結，讓HR快速了解求職者是否適合該應聘崗位，甚至可以理解為極簡版Cover letter。個人簡介的位置一般在個人資料後、列舉詳細工作經歷前，有承先啟後的效果，讓HR感覺CV經過編排，有結構及重點。必須謹記不能長篇大論，英文大概100至150字、中文大概200至250字就最適中。不過個人簡介可以說是雙刃劍，寫得好的加分不止一點；寫得不好絕對慘比沒有個人簡介。

搵工CV貼士5：CV上的工作經歷切忌大堆頭 CV中敘述工作內容，但部分人會長篇大論，以為寫得越多就顯得能力越高。有時甚至連資料輸入、文件歸檔等行政工作都一一列出，以至單單描述一份工作的內容就已經佔用大半版A4頁。其實HR在看到你的工作崗位之後，都能大致推算出基本的工作內容， 所以這一部分以一兩句帶過就可以了，過長又重複的內容會讓HR覺得你無法分辨工作內容輕重。相反求職者需要在一些特別的職責或成就上著墨更多、點出該工作的重點、最有價值的經歷，才能吸引HR注意。

搵工CV貼士6：寫CV應要注意用詞 CV sample的用詞，但這些sample一般以通用為主，用詞同樣也流於通用和抽象，例如"involve in‥‥‥", "provide support to‥‥‥", "work with‥‥‥"等。這些詞語都只能形容你參與某項工作， 無法準確描述參與程度， 或在該項目的角色，這些卻是HR需要知道的重點。 因此求職者需要注意選用相對具體的用詞，比如"lead"、"drive"和"manage"等等。

搵工CV貼士7：CV上切忌無故加強重點 有些求職者急於突出自己， 往往不斷強調CV內的內容：使用不同字體、將字體變粗變斜、加底線、甚至用不同顏色Highlight…這些千奇百怪的方式。求職者以為能突出重要內容、令HR加深印象，但其實不僅會令HR眼花繚亂，更可能立刻把這份CV淘汰。因為HR是篩選者，非決定者。 HR將合適的CV篩選出來之後，還需要發送給部門主管或公司老闆。試想想HR又樣能將這些眼花繚亂，五顏六色的CV發送出去？求職者如果真的想強調重點， 必須謹慎選擇標示方式，不能過多過亂。

除了以上7點CV格式外，如果不想辛辛苦苦準備好一份CV， 結果HR看了兩秒就匆匆掠過，記得不要犯下以4個執CV的常犯錯誤！

CV常犯錯誤1：沒有寫期望薪金(Expected Salary) 望薪金寫不寫? 寫的話應該寫多少? 多寫CV會不會被拒絕？少寫的話真能面試就不能反悔了吧？ 不寫Expected Salary是最下策。一般招聘廣告都會要求應聘者説明薪金要求，完全不寫會讓人覺得沒有按照要求提交資料，分分鐘立即被HR篩走。 除非你有個薪金底線， 或者對薪金有具體要求，不然建議可以先寫上現時薪金(Current Salary)、期望薪金(Expected Salary)則填上Negotiable。HR最起碼知道你現職薪金， 如果已經和HR預算差太遠， CV或不會被考慮，也省卻面試工作薪金要求差太遠的窘況。

CV常犯錯誤2：CV放相 CV照片是在專門為人拍攝專業照的店鋪裏精挑細選過的，但不知閲覽你CV的人的偏好下，CV放照片實非上策。 CV目的是希望吸引別人，就算不能達到這個目的，也不應該有被扣分的環節。在CV放照片就很難斷定會吸引人還是被扣分，建議還是保守一點不放照片， 以免CV被照片搶去焦點，或者讓人有既定印象，導致最後CV不被HR接納。

CV常犯錯誤3：沒有寫最快到職日期 一般文職的離職通知期是1個月， 因此如果你仍然在職，填寫最快到職時間1個月基本沒有甚麽問題。如果你現已沒有工作，自然可以直接寫「可以立即上班」(Immediate available) 。 重點是需要留意招聘廣告内，有沒有表明公司傾向招聘可以立即上班的人(Immediate available is preferred)。如有， 説明這個職位比較緊急，若需要1個月通知期，獲面試機會的可能不大。

CV常犯錯誤4：沒有將招聘廣告中的字眼放入CV 當你仍在擔心CV可能被HR篩走，現時已有不少公司由於要應付龐大的CV數量，而將第一關CV篩選任務交給AI，以便HR可以騰空更多時間去閲覽CV匹配度較高、已經被AI篩選過一次的CV。 AI背後的篩選規則還是人負責設定，所以必須有技巧地符合AI的要求，令自己的CV可以通過第一關。 AI篩選原則主要是根據招聘廣告内容設定，像考公開試一樣，只要答案和評分準則内的重點字眼吻合，自然能夠得分。因此除了本身條件與招聘廣告要求吻合、也需要盡量將招聘廣告中的字眼應用在的CV内，讓AI判定你的CV匹配度很高。

作者Rebecca Lau是星職堂創辦人，從事人力資源管理，在職場打滾多年，專注於年輕人就業和探索自己的職涯發展。星職堂提供多種職涯諮詢服務，歡迎電郵至 [email protected]。 FB: Singjikacademy / 星職堂