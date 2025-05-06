母親節2025｜由來、禮物、活動、孝順食譜懶人包

母親節（英文︰Mother's Day）由來、起源你又知道多少？《am730》整合了這個具有歷史的節日日期、傳統、禮物等。為甚麼母親節禮物常常送康乃馨？有甚麼食譜適合煮給媽媽一同品嘗？母親節活動及好去處推介，本文會逐一分享。
母親節係幾時？
一般而言母親節（英文︰Mother's Day）日期是每年5月第二個星期日，而2025年母親節日期為5月11日星期日，美國、日本、中國、澳洲、荷蘭都在這天慶祝。而南韓就把母親節及父親節合成5月8日的「父母節」，東歐或西歐國家如立陶宛、匈牙利、西班牙、葡萄牙定於5月第一個星期日。至於中國近年有人提倡農曆四月初二紀念孟母，稱為中華母親節。至於英國有部份人會在大齋期中的第四個星期日慶祝母親節。
母親節由來及起源
母親節由來源自古希臘，人們會向希臘眾神之母「Hera」女神致敬。這傳統流傳到17世紀的英國，然而文化不同令母親節的意義改變，英國教會改為在母親節表達對聖母瑪利亞（Saint Mary）崇敬。
至於現代母親節的起源來自美國，安娜（Anna Jarvis）媽媽在1905年5月9日去世，那天是5月第二個星期日。而當時正值第一次世界大戰（WWI)，安娜看見許多陣亡將士的母親與妻子孤苦無依，因此四處呼籲、寫信倡議希望人民紀念母親，同時也希望世人能正視「母親」對家庭、對每人的貢獻，盼能設立一個法定節日感謝母親們的付出。安娜努力獲得回報，在1914年美國國會通過將每年5月第二個星期日定為母親節的議案；時任美國總統威爾遜（Thomas Woodrow Wilson）在1914年正式宣布母親節為美國合法國定節日。
母親節禮物
安娜（Anna Jarvis）母親生前最愛是康乃馨（英文︰carnation），因此自然地母親節最常見的禮物就是康乃馨。
由於不少母親都十分萬能，因此以下手工禮物增添心意，或會令她們喜歡。
- 手工皂：製作獨一無二的手工皂，加入薰衣草、檸檬等香氣
- 香薰蠟燭：用蠟燭製作器具，調配媽媽喜愛的香味
- 手印或腳印畫：用顏料或陶土，製作一幅帶有您的手印或腳印的畫作，亦可以創作一幅風景、花朵或肖像畫
- 母親節卡：拿起彩色筆或水彩，手繪製一張特別的賀卡
- 編織的頸巾：如果擅長編織，織一件溫暖的頸巾，讓母親在旅行時大派用場
- 手工珠寶：製作一條以媽媽喜愛顏色的頸鍊或手鍊
- 自製美食：例如朱古力、曲奇餅、果醬等，用心製作一份美味的禮物，當然也可製作一餐豐富及母親最愛的大餐，一同享用
- 唱或演奏一首母親喜愛的歌曲，Beyond的《真的愛你》外還有柳應廷(Jer)《神奇之路》、肥仔《Dear Mama》
母親節活動
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香港文化博物館地址︰沙田文林路1號
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母親節食譜
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