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生活
2023-12-14 17:39:10

港鐵通宵｜12.18至1.1期間搭5次港鐵 送$10車費電子券 MTR Mobile派4萬張優惠券　

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港鐵通宵｜12.18至1.1期間搭5次港鐵 送$10車費電子券 MTR Mobile派4萬張優惠券

港鐵通宵｜12.18至1.1期間搭5次港鐵 送$10車費電子券 MTR Mobile派4萬張優惠券

港鐵為響應特區政府鼓勵本地消費及刺激經濟，將於下星期一（1218日）起推出期間限定的多重精彩禮遇，包括本地乘車禮遇、港鐵商場和車站商店優惠券，以及為內地旅客提供旅客全日通折扣優惠。港鐵亦會由本周日（1217日）起加強列車服務，平安夜及除夕夜會通宵行車，為本地市民及旅客出行及消費提供便利。

20231218日至202411日期間，乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，於本地重鐵網絡（不包括東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士）乘搭港鐵滿5次，即可透過MTR Mobile換領用於本地車程的10元車費電子券。

港鐵會由本周日（12月17日）起加強列車服務，平安夜及除夕夜會通宵行車

港鐵會由本周日（12月17日）起加強列車服務，平安夜及除夕夜會通宵行車

冬至港鐵將提早提供繁忙時間班次

此外，港鐵將於1217日、2226日、3031日及11日不同時段加強列車服務，涵蓋重鐵網絡（機場快綫除外）各鐵路綫，總共增加2,700班車。其中在冬至下午，港鐵將提早提供繁忙時間班次，荃灣綫及港島綫加密至約2分鐘一班車；平安夜和除夕日間及晚上亦會加強列車服務。通宵服務方面，港鐵所有本地鐵路綫（不包括東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫及迪士尼綫）以及輕鐵七條路綫（505507610614P615P706751）將於平安夜及除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506K51K54則會延長服務時間。

港鐵指，7個港鐵站（香港、九龍、青衣、荔枝角、鑽石山、佐敦及九龍塘站）會陸續添置車站聖誕裝飾，高鐵香港西九龍站內設有3個彼德兔聖誕主題攝影區。位於香港站中環行人隧道的「港鐵藝術舞臺」亦將呈獻多場精彩藝術表演，由1218日至23日安排街頭音樂、無伴奏合唱及舞蹈表演等，1221日更特別邀請本地女歌手JACE陳凱詠為乘客及樂迷帶來聖誕音樂表演。

大派4萬張總值$300萬電子優惠券

另外，港鐵重磅推出冬日壓軸大獎賞「一Click即搶」，於1218日中午12時準時開搶。MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走「$100港鐵商場指定類別電子優惠券」（名額20,000份）或「$50港鐵車站商店電子優惠券」（名額：20,000份），活動共送出40,000張電子優惠券，讓你今個聖誕於各區港鐵車站商店及港鐵旗下商場（德福廣場、青衣城、PopCornThe LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）瘋狂shopping

港鐵獨家獎賞「一Click即搶」載譽歸來 大派4萬張總值300萬電子優惠券

港鐵獨家獎賞「一Click即搶」載譽歸來 大派4萬張總值300萬電子優惠券

「一Click即搶」搶劵攻略 參與單位：

1.港鐵商場 (德福廣場、青衣城、PopCornThe LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場)

2.港鐵車站商店

 

參加方法：

MTR Mobile登記用戶於20231218日中午12時起，透過MTR Mobile內的「優惠」以先到先得形式領取$100港鐵商場指定類別電子優惠券或$50港鐵車站商店電子優惠券。

步驟1：點選「優惠」

步驟2：在「港鐵商場」或「車站商店」下點選「一Click即搶」

步驟3：點選「立即領取」

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