母親節2024｜由來、禮物、活動、孝順食譜懶人包

一般而言母親節（英文︰Mother's Day）日期是每年5月第二個星期日，而2024年母親節是5月12日，2025年為5月11日，美國、日本、中國、澳洲、荷蘭都在這天慶祝。而南韓就把母親節及父親節合成5月8日的「父母節」，東歐或西歐國家如立陶宛、匈牙利、西班牙、葡萄牙定於5月第一個星期日。至於中國近年有人提倡農曆四月初二紀念孟母，稱為中華母親節。至於英國有部份人會在大齋期中的第四個星期日慶祝母親節。

母親節由來源自古希臘，人們會向希臘眾神之母「Hera」女神致敬。這傳統流傳到17世紀的英國，然而文化不同令母親節的意義改變，英國教會改為在母親節表達對聖母瑪利亞（Saint Mary）崇敬。 至於現代母親節的起源來自美國，安娜（Anna Jarvis）媽媽在1905年5月9日去世，那天是5月第二個星期日。而當時正值第一次世界大戰（WWI)，安娜看見許多陣亡將士的母親與妻子孤苦無依，因此四處呼籲、寫信倡議希望人民紀念母親，同時也希望世人能正視「母親」對家庭、對每人的貢獻，盼能設立一個法定節日感謝母親們的付出。安娜努力獲得回報，在1914年美國國會通過將每年5月第二個星期日定為母親節的議案；時任美國總統威爾遜（Thomas Woodrow Wilson）在1914年正式宣布母親節為美國合法國定節日。

由於不少母親都十分萬能，因此以下手工禮物增添心意，或會令她們喜歡。

安娜（Anna Jarvis）母親生前最愛是康乃馨（英文︰carnation），因此自然地母親節最常見的禮物就是康乃馨。

母親節活動

香港文化博物館

位於沙田的香港文化博物館，您可以與母親一起探索香港的文化和歷史，增進感情

香港文化博物館地址︰沙田文林路1號

華富邨有海景和瀑布作伴，不妨到瀑布灣一遊。既有對香港歷史極為重要的瀑布灣，又有近年新興的景點「雞蛋仔」，在東博寮海峽迎著海風靜待無敵日落，是母親節行山郊遊的選擇。

長洲一日遊、長洲美食、行山露營、Staycation或到訪特色小店、都一應俱全。長洲面積約3平方公里。長洲是香港首面奧運金牌得主「風之后」李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，金句「香港運動員唔係垃圾」記憶猶新。

位於沙田的道風山融合中西文化既是享受寧靜之地，由沙田站起半小時內到達，是鄰近市區及短程行山路線。

初級兼短程行山路線，在香港多的是。在此推介靚景及打卡位伴隨的景點，由大澳虎山看日落、大埔鳳馬古道接天空之鏡鶴藪水塘、沙田後花園蝌蚪坪、北港竹林隧道、大潭水務文物徑連走多個古蹟，總有一個適合你。親子行山路線放電、拍拖打卡、散心與朋友相聚，絕不會「齋行無景」。

志蓮淨苑及南蓮園池由一條橋連接，距離鑽石山站僅5分鐘，是香港一日遊著名景點。作為世界最大手造木構建築群，其彷唐代及日本建築配合、盆景、羅漢松，像回到過去。蓮池倒影把「港版金閣寺」圓滿閣昇華，晚上夜遊格外迷人。