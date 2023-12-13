聖誕節開倉｜Clarks皮鞋 ‧ 童裝玩具‧ 兒童圖書減價 聖誕交換禮物必睇(多圖、附地址)

聖誕節2023快將來臨，是時候買定聖誕禮物與好友交換。今日（12月13日）起尖沙咀將有開倉Oultet，Clarks皮鞋 ‧ 童裝玩具、兒童圖書齊齊減價。更設一口價$100區域，不論男女老幼都適合。海港城這限時減價優惠將至12月18日，下文會提供詳細資料及地址。

留意聖誕節開倉的朋友機會來了，由開日起至12月18日於尖沙咀海港城進行。Clarks、Gay Giano、 Columbia、Sanrio、 Hallmark等牌子的童裝、女裝鞋、外套、玩具、兒童圖書都、真皮皮褸、輕便羽絨等都有減價優惠。當中Gay Giano貨品低至3折。另外Clarks皮鞋減價至1折起，更設一口價$100區域，男裝及女裝都有大量款色供大家選擇。而部份恤衫低至$139。