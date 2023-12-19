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生活
2023-12-19 18:40:00

運動用品開倉 拖鞋、波鞋由Nike, Adidas, Converse至New Balance 全場低至2折(多圖附地址)

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運動用品開倉 拖鞋、波鞋由Nike, Adidas, Converse至New Balance 3件75折(多圖附地址)

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聖誕節2023及新年元旦來臨，尖沙咀沙港城將有馬拉松便服及運動名牌開倉Oultet，名牌運動服飾、波鞋及便服低至2折起，當中有耳熟能詳的品牌如Nike, Adidas, Reebok, Converse, New Balance, Columbia。海港城這限時減價優惠將由12月20日（星期三）至12月26日，下文會提供詳細資料及地址。

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留意聖誕節開倉減價的朋友機會來了，由星期三（12月20日）起至12月26日於尖沙咀海港城進行。名牌運動服飾、波鞋及便服低至2折！Nike, Adidas, Reebok, Converse, New Balance, Columbia等精選貨品買2件額外85折，買3件額外75折！另外GEOX大特賣低至3折！

▼聖誕節開倉精選減價產品▼

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馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：12月20日至12月26日 

時間：11︰00至21︰00

海港城開倉Outlet地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (港鐵尖沙咀站A出口)

商場入口: 於Gucci 2227-8號鋪側

廣東道入口: Versace旁(即六福珠寶對面) 乘升降機直達5樓

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