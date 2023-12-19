運動用品開倉 拖鞋、波鞋由Nike, Adidas, Converse至New Balance 全場低至2折(多圖附地址)

聖誕節2023及新年元旦來臨，尖沙咀沙港城將有馬拉松便服及運動名牌開倉Oultet，名牌運動服飾、波鞋及便服低至2折起，當中有耳熟能詳的品牌如Nike, Adidas, Reebok, Converse, New Balance, Columbia。海港城這限時減價優惠將由12月20日（星期三）至12月26日，下文會提供詳細資料及地址。